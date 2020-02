Vornay : un premier marché aux truffes et à la spiruline

Vornay, France

C'est la fin de saison pour la truffe, avec une récolte assez maigre à cause de la sécheresse, l'été dernier. Mais il y aura quand même quelques kilos qui devraient se négocier entre 850 et 950 euros : " Il devrait y avoir trois à quatre kilos, espère Sophie Bediou, l'une des organisatrices du salon, productrice elle-même de truffe. Heureusement, on a pu arroser l'été dernier. Cela nous a assuré un minimum de production. Il y aura au moins quatre producteurs. On aura aussi quelqu'un qui produit du beurre truffé, et une dame qui prépare des _meringues à la truffe et au safran_. Le marché à la truffe commencera à 15H00. On sonnera la cloche du titanic ! On ouvrira les portes à partir de 14H00. Les gens pourront assister au contrôle des truffes. L'entrée est de 3 euros, mais cela permettra de déguster des produits truffés, du vin de Quincy et de la spiruline. "

Un peu de truffe pour la St--Valentin ? © Radio France - Michel Benoit

La spiruline est à la mode depuis quelques années pour ses vitamines et antioxydants. C'est l'affaire de Marie-Caroline Berton. Elle a lancé sa production à Vornay il y a deux ans avec 40 m2 de bassin.

La spiruline est produite dans des bassins aquatiques à Vornay (Cher) - Marie-Caroline Berton

Aujourd'hui, elle en a 400 m2 et a produit environ 150 kilos de spiruline l'année dernière, qu'elle vend en circuit court : " Tout le monde croit que c'est une algue, mais non. la spiruline est un micro-organisme. On ensemence les bassins vers le mois d'avril et on fait fructifier. Ensuite on ramasse régulièrement, tous les jours ou tous les deux jours, ces micro-organismes qui rendent l'eau toute verte. On a eu peur l'an dernier à cause des chaleurs. Mais nos serres sont assez hautes et on a pu aérer pour assurer la production. On est les seuls à produire de la spiruline en Berry. J'ai un collègue en Beauce et un autre sur Clermont-Ferrand. Ce sont les plus proches. "

La spiruline est commercialisée sous forme déshydratée © Radio France - Michel Benoit

Un peu de spiruline dans votre yaourt ou votre soupe, c'est parait-il excellent pour la santé... des démonstrations de cavage de truffes seront également proposées et un grand repas de la st valentin à base de truffe le soir. Il reste quelques places...