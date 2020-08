Vosges : après le confinement, une clientèle plus locale à la ferme auberge La Chaume du Firstmiss

Cet été, les Vosgiens et les Alsaciens sont plus nombreux que d'habitude à profiter des chemins de randonnée de notre région. Une transformation en lien avec le confinement.

Sur la route des crêtes, la Chaume du Firstmiss a rouvert le 7 juin. C'est un des nombreuses fermes auberges de la région, qui proposent aux randonneurs des repas et ses produits à la vente.

Gilles Lochert, le fils des patrons, a vu sa clientèle changer par rapport au mois de juillet dernier : "Du fait du confinement, on travaille plus avec des gens locaux, des Vosges, d'Alsace. On n'a plus trop d'étrangers, d'Américains ou de Chinois. On n'a pas de bus ni de groupe, mais il y a plus de randonneurs et de bivouac".

"Il faut aller au plus près de chez soi et découvrir la nature qui nous entoure"

En terrasse, face aux montagnes, quelques habitués sont venus en tenue de randonnée. Pour Véronique et son mari Alexandre, c'est en revanche une nouvelle envie d'escapade, explique Véronique : "Suite au confinement, on s'est rendus compte qu'on ne connaissait pas la région. On a décidé de venir plus souvent dans les Vosges, de bouger, de s'aérer !".

Véronique et Alexandre ne sont pas les seuls à vouloir voyager plus près. A côté, une famille belge déjeune. Eux auraient dû aller en Italie cet été mais ils ont finalement choisi les Vosges, explique Kristin, la maman : "C'est calme, dans la nature, ce n'est pas trop touristique. On voulait être plus proche de le maison, ne pas prendre l'avion pour pouvoir repartir quand c'est nécessaire".