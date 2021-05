Vosges : des incertitudes sur la réouverture du parc d'attraction de Fraispertuis-City cet été

Le propriétaire du parc d'attraction Fraispertuis-City à Jeanménil (Vosges) envisage une réouverture début juillet. Mais rien n'est encore sûr. En cause : les contraintes liées au pass sanitaire.

Le parc d’attraction Fraispertuis-City à Jeanménil, dans les Vosges, va-t-il pouvoir rouvrir ses portes et dans quelles conditions ? Le propriétaire du parc, Patrice Fleurent, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi émet beaucoup de réserves.

"Sur le papier, on pourrait ouvrir le 30 juin mais sur le terrain, c'est impossible", explique-t-il. "Le pass sanitaire est un vrai blocage." Explications de Patrice Fleurent : "Le pass va être exigible pour une clientèle qui est loin d'être vaccinée puisque notre clientèle est composée de beaucoup d'adolescents et de trentenaires, pas encore éligibles à la vaccination. Ça va générer beaucoup de monde à l'entrée du parc et en dessous de 1 000 personnes, il n'y a aucune rentabilité. Le seuil pour nous est au minimum de 3 000 entrées".

Réouverture envisagée début juillet

Des interrogations aussi pour le patron du parc familial sur ses "jeunes saisonniers", ils sont 450 en général. "Je ne peux pas leur imposer un test PCR toutes les 48 heures pour qu'ils puissent travailler dans le parc". Conclusion ? En l'état actuel des choses, Patrice Fleurent n'envisage de réouverture que le 3 juillet. Et encore...

"Il ne faut pas qu'on soit assimilé à des "grands événements". Nous on a de l'espace, les gens sont éparpillés. Il faut que les instances modifient ce protocole. On ne peut pas ouvrir avec ce pass sanitaire, ça c'est clair !"

Le parc vosgien, qui compte 35 attractions, accueille 280 000 visiteurs sur une saison en moyenne. L'été dernier, il n'a enregistré que 130 000 entrées, en ouvrant en juillet.