Vosges : le parc d'attraction Fraispertuis est toujours apprécié des visiteurs, malgré un été difficile

À 45 ans, Ludovic, qui vient des Vosges, n'a jamais perdu son âme d'enfant. "J'ai fait le bateau pirate, ça monte assez haut, ça descend, ça balance, ça fait des fourmillements dans le ventre. Et il y une nana qui n'arrêtait pas de crier, j'étais mort de rire", détaille-t-il à France Bleu Sud Lorraine. Comme lui, ils sont nombreux à arpenter les allées du parc Fraispertuis.

Le bateau pirate. © Radio France - Bradley de Souza

Une jauge à 3.000 visiteurs

"On est déjà venu trois fois et il y a moins de monde que d'habitude, moins de queue et donc les enfants peuvent faire plus d'attractions", sourit Kévin, un Nancéien. Et s'il y a moins de monde c'est parce que le directeur du parc en a décidé ainsi, covid oblige. "On se limite à 3.000, 3.500 personnes maximum pour que les distances puissent être respectées dans les allées", explique Patrice Fleurent, directeur du parc.

Les visiteurs, surtout locaux, apprécient le parc. Et l'ont fait savoir. Cette année, selon le site d'avis et de conseil touristique Tripadvisor, Fraipertuis City est le troisième parc préféré des Français. "On a l'habitude d'être dans ce classement, à la 5e ou 6e place et là on a eu la bonne surprise d'être troisième derrière Disney et le Puy du Fou. On est fier surtout pour un parc à 280.000 visiteurs par an perdu dans les Vosges", se réjouit son directeur.

Le parc compte 35 attractions. © Radio France - Bradley de Souza

Nombre de places limité, port du masque obligatoire, rappel des règles, le protocole appliqué dans le parc est strict. Mais les visiteurs répondent présents, surtout les locaux. Alors que tout laissait présager un mauvais été, Patrice Fleurent se montre très optimiste. "Je pensais sérieusement que cet été aurait été un mauvais souvenir. Aujourd'hui c'est toujours un peu compliqué avec le protocole qu'il a fallu mettre en place, une météo avec la canicule pas très facile", analyse Patrice Fleurent.

"La satisfaction des visiteurs est bonne. Et pour la rentabilité on verra plus tard, pour l'instant ce n'est pas le cœur du sujet, c'est que les visiteurs qui viennent, puissent venir se détendre dans des conditions maximum avec un protocole sanitaire maximum", conclut le directeur du parc.