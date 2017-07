Vosges : les sentinelles de l'Etat au service des vacanciers

Depuis le 1er juin, l'Etat a lancé l'Opération interministérielle vacances, dont les Vosges font partie. Les contrôles des fonctionnaires sont renforcés que ce soit dans les campings comme dans les restaurants ou sur les routes pour assurer la sécurité des vacanciers.

Dans les Vosges comme ailleurs sur le territoire national, l'Etat veille à ce que les vacances des touristes ne tournent pas au cauchemar. C'est pour cela que l'Opération interministérielle vacances est lancée chaque année. Cette année, le dispositif s'étend du 1er juin au 15 septembre.

Cela consiste à mobiliser les fonctionnaires et renforcer les contrôles inopinés, dans tous les domaines. Que ce soit la qualité de l'eau dans les piscines par les employés de l'ARS (l'Agence régionale de la santé) comme la sécurité routière par les forces de l'ordre. Cela passe aussi par les contrôles de douanes ou des bases de loisirs et de la restauration.

Le tourisme est une activité économique majeure dans le Département. Il est donc important que les touristes soient non seulement bien accueillis mais qu'elles soient accueillies dans des conditions de sécurité ; et sur tous les plans" - le préfet des Vosges Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts.

Ces contrôles portent leurs fruits (...) Si on se réfère à ce qui a été fait en 2016, dans la majorité des cas on constate qu'il y a une conformité. Dans un très petit nombre de cas, il faut aller plus loin et transmettre le dossier pour des poursuites et envisager la fermeture de l'établissement."