Vosges, France

"Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne saison !" Voilà la conclusion de la plupart des directeurs de stations de ski dans les Vosges. La saison hivernale est terminée dans (presque) tout le massif et le bilan est bon. Parfois, très bon.

A Bussang, le gérant de la station de ski Larcenaire Maxime Laurent a enregistré 120.000 visiteurs cette année. C'est deux fois plus que les dernières saisons. "C'est une très bonne saison en termes de fréquentation," confirme celui qui a arrêté ses remontées mécaniques il y a une dizaine de jours.

"C'est presque deux fois et demi le chiffre d'affaires de l'année dernière."

A la station de l'Ermitage au Ventron, les pistes ont définitivement fermé ce dimanche. Le patron du domaine Thibaut Leduc devrait compter près de 20% de chiffres d'affaires supplémentaire par rapport à l'an dernier. "Déjà, on a bien travaillé à Noël ! Cela faisait deux ou trois années que c'était difficile pendant les vacances de Noël, donc c'est une bonne chose."

Il ne faut pas oublier, pour autant, le passage à vide du Nouvel An. Juste après les vacances de Noël, la tempête s'est abattue sur les massifs avec beaucoup de vent et de pluie. Malgré cet épisode difficile, Thibaut Leduc affiche un grand sourire : "On a bien travaillé sur janvier, on a fait un très bon mois de février et un bon mois de mars également. On a aussi très bien travaillé dans les hôtels et les restaurants : on a des records sur la partie hôtellerie !"

"Si je pouvais signer pour trois années comme ça, je les prendrai facilement !"

A l'office de tourisme intercommunal des Hautes-Vosges de Gérardmer, la satisfaction est de mise. Avec une moyenne de 73,5% de taux d'occupation dans les hébergements locatifs (gîtes, chalets, appartements), cette saison atteint le même niveau que la précédente. "Il y a eu des pics de fréquentation, notamment pour les vacances de Noël, avec un taux d'occupation de 98,5%. Et des semaines plus calmes, dans le creux du mois de janvier, pendant les intempéries."

Seul point noir : ces 10% de baisse de fréquentation à l'office de tourisme (comparé à l'an dernier). "La faute au ciel gris," ajoute Jean-Luc Géhin.

Dernier chiffre : la stabilisation du nombre de touristes étrangers. Sur l'ensemble des visiteurs, 15% viennent d'un autre pays, essentiellement de Belgique.

Il est encore possible de skier à la Bresse-Hohneck jusqu'à lundi prochain. Même chose au Markstein, excepté ce jeudi 29 mars. Après ce week-end de Pâques, toutes les stations du massif seront fermées. Place alors, à la saison estivale.