Vosges : polémique sur l'implantation d'une zone de loisirs pour les VTT à Wangenbourg-Engenthal

Une zone de loisirs consacrée au VTT suscite la controverse à Wangenbourg-Engenthal, dans le massif vosgien près de Wasselonne. L'ouverture du "Trail center", censé devenir le paradis des VTTIstes, avec des parcours pour faire des sauts, des sentiers de descentes, et un espace dédié aux enfants est prévu pour fin 2024. Le projet est porté par la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble. L'objectif est de redynamiser le secteur et d'attirer de nouveaux touristes.

1.200 signatures dans une pétition contre le projet

Mais depuis quelques mois, des habitants du village et des écologistes se mobilisent. Une pétition a réuni 1.200 signatures. Pour Frédéric Ichtertz du collectif Nature et cadre de vie Wangenbourg, ce projet est un non sens. "On trouve le projet démesuré, au niveau économique et écologique. Il faudra détruire huit hectares de prairie et créer vingt kilomètres de pistes dans la forêt." Frédéric Ichtertz ajoute que le projet n'apportera rien d'autre au village que des nuisances sonores, plus de pollution et de circulation.

Un projet pour redynamiser le village explique le maire

Des arguments que ne digère pas le porteur principal du projet. "J'ai du mal à comprendre", s'étonne Daniel Acker, président de la communauté de communes, maire de Wangenbourg-Engenthal et président de la Fédération Française des Stations vertes. Il estime que ce projet est exemplaire du point de vue écologique. "On ne touche pas à la forêt, et sur les prés, il y a des arbres fruitiers très vieux, on va en replanter." Le maire ne veut pas voir son village dépérir. "J'ai à faire vivre une commune avec des commerces, une boulangerie, un Proxi, mais il faut des clients !"

Le chantier de la base de loisirs pour VTT doit débuter à automne 2023 et s'achever à la fin de l'année suivante.

