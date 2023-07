Votez pour choisir le nom du bébé manchot de Planet Océan à Montpellier

Le bébé manchot du Cap s'appellera-t-il Ulysse, Atlas ou Pearl ? Ce sont les visiteurs de Planet Océan à Montpellier qui trancheront. Ils ont jusqu'au 5 septembre pour voter et choisir un nom pour l'animal né en mai dernier.

Un QR code à scanner

Une fois devant l'espace manchot, les visiteurs pourront scanner un QR code et choisir entre les trois prénoms proposés. Les équipes de Planet Océan se sont creusées la tête pour parvenir à ces trois propositions.

Il ne fallait pas de nom terminant par le son "i", car l'aquarium a déjà des manchots qui répondent au nom de "Many", "Swinny" ou encore "Tikki". L'équipe de l'aquarium a donc opté pour trois prénoms qui rappellent ceux de la famille du bébé, puisque son grand frère, né l'année dernière s'appelle Odyssée, et que ses parents se prénomment Océan et Calypso.

Des bébés raies

Pour le moment, on ignore le sexe du bébé car les manchots n'ont pas d'appareil reproducteur apparent. Il faudra donc attendre une prise de sang à l'automne pour savoir s'il s'agit d'un mâle ou une femelle.

Des bébés raies sont aussi nées au printemps et visibles dans l'aquarium dès cet été.