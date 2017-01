Votez pour le futur logo de la Berrichonne Foot !

Pour son centenaire, la Berrichonne foot a décidé de dépoussiérer son logo. Elle a demandé à tous ses fans de se mettre à la planche à dessin pour en proposer un nouveau. Le club a reçu 146 propositions parmi lesquelles il en a choisi 6. C'est désormais aux supporters de voter !

Nous avons tous en tête le logo mythique de la Berri : un ballon de foot rouge barré de la banderole LBC en bleu et blanc. Ce sera bientôt une pièce de musée. "Pour le centenaire du club, nous voulions mettre un coup de jeune au logo, explique Bruno Allègre, le président de la Berrichonne foot. On a eu l'idée de proposer aux supporters de se pencher sur la question et de faire des propositions".

En quelques semaines, le club reçoit 146 logos ! "Il y avait bien sûr un cahier des charges : il fallait du bleu et du rouge, les lettres LBC... Après c'était assez libre sur la forme" précise Bruno Allègre.

Le club a ensuite demandé aux dirigeants, aux salariés, aux joueurs ou encore aux conseils d'administration, etc. de faire un premier tri. Ils en ont choisi 6 qu'il faut désormais départager. Ce sera aux internautes d'élire leur logo préféré sur le site de la Berrichonne foot. Celui qui récoltera le plus de vote deviendra le logo officiel du club.

Vous avez jusqu'au 15 février inclu pour voter. Le gagnant emportera en plus un abonnement à vie à la Berri.