Votez pour le GR® 107 en Ariège, en compétition pour le GR® préféré des Français

Trait d'union d'est en ouest, entre Méditerranée et Atlantique, les Pyrénées sont souvent perçues du nord au sud comme une barrière infranchissable. Et pourtant, depuis des siècles, les hommes circulent d'un versant à l'autre, faisant fi des frontières administratives et des chemins escarpés pour échanger marchandise, idées, savoir et rêves…

C'est sur les traces de ces européens avant l'heure que le GR® 107 - Chemin des Bonhommes vous invite à suivre. Entre Ariège et Catalogne, emboîtez le pas des derniers cathares, ces « Bonshommes » qui, fuyant l'inquisition française, choisissaient l'exil plutôt que le bûcher ou le reniement de leur foi. Ce sont tout ces siècles d'histoires qui vous sont contés lorsque l'on randonne sur ce sentier qui, par ailleurs, fait découvrir une montagne, une faune, une végétation, un climat et tant d'autres choses qui ne vous laisseront pas indifférent.

