Votez pour le GR® 340 - Le tour de Belle-Île en compétition pour le GR® préféré des Français

Au large du Morbihan repose l'une des 365 îles du Golfe du Morbihan et sans doute la plus belle d'entre-elles, Belle-Île. Sur ce bout de terre, il sent bon l'air iodé et le parfum des embruns. Et tout autour d'elle repose un sentier de Grande Randonnée long d'une centaine de kilomètres, c'est le GR® 340. En parcourant cet itinéraire, le randonneur découvre ses rivages escarpés et l'intensité de ses couleurs.

En cours de route, on prend plaisir à se balader sur le port de Sauzon et ses maisons typiques colorées ou sur celui de Le Palais, préfecture des lieux avec son impressionnante et imposante citadelle Vauban. En son cœur, Belle-Île regorge également de nombreux sites naturels qui ne font que justifier son nom très révélateur.

