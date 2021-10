Votez pour le GR® 5 en Alsace, en compétition pour le GR® préféré des Français

À proximité des grandes villes, le Massif des Vosges , accessible, préservé, habité, vous propose de vous ressourcer en contemplant des paysages exceptionnels, en pratiquant toute l'année des activités et sports de plein air, en découvrant des savoir-faire d'excellence et un patrimoine riche, témoin d'un territoire de montagne singulier.

Sommets arrondis, cirques et lacs nés de glaciers, forêts mystérieuses et immenses, rochers de grès rose féériques ou chaos granitiques bordant des vallées profondes, le GR® 5 - Traversée du Massif des Vosges offre une découverte à 360° de toutes ces ambiances variées et décors somptueux qui s'étagent jusqu'à son point culminant, le Grand Ballon et ses 1 424 mètres d'altitude.

Voter pour le GR® 5 - la traversée du massif des Vosges en Alsace