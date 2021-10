Votez pour le GR® Bordeaux Métropole, en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la cinquième saison de Mon GR® préféré. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® Bordeaux Métropole et votez pour lui.

Les 160 kilomètres du GR® Bordeaux Métropole invitent à découvrir toute la diversité paysagère et patrimoniale de la métropole bordelaise. Il relie en effet les principaux espaces naturels et parcs urbains, offrant aux promeneurs des points de vue sur les paysages et les sites emblématiques.

S'appuyant en partie sur le tracé de la Boucle Verte, le GR® Bordeaux Métropole offre également l'opportunité de passer des nuits insolites dans l'un des refuges périurbains qui jalonnent l'itinéraire. Un sentier étonnant qui prouve que l'itinérance en métropole a tout pour offrir un dépaysement

