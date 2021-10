Votez pour le GR® de Pays Massif du Ventoux en compétition pour le GR® préféré des Français

Véritable condensé culturel et naturel à la confluence des Alpes et de la Provence, le massif du Ventoux abrite un téléscopage biologique unique en raison de son altitude, de la variété de ses versants et de sa situation biogéographique isolée du reste de la chaîne alpine. Ici, la fauvette méridionale et le lézard ocellé, adeptes des milieux secs méditerranéens côtoient la chouette de Tengmalm et le pavot velu du Groënland, espèces d'affinité montagnarde.

Entre gorges et rivières, canyons secs et villages perchés, chapelles secrètes et sommets mythiques, ce GR® de Pays Massif du Ventoux offre un condensé exceptionnel de toute cette diversité précédemment citée.

Votez pour le GR® de Pays Massif du Ventoux