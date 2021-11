Votez pour votre marché de Noël préféré en Alsace

La saison des marchés de Noël débute en Alsace. Ils sont nombreux et beaucoup sont réputés et prisés des touristes. Vous avez sans doute vos préférences. France Bleu vous propose de voter pour votre marché de Noël préféré.

En Alsace, le marché de Noël est plus qu'une tradition, c'est carrément une institution. Ainsi pour les fêtes de fin d'années quasiment toutes les communes, de la plus grande à la plus petite, proposent leur marché de Noël. Le concept s'importe même à l'autre bout du monde avec des marchés de Noël qui ont vu le jour à New-York ou bien en Corée.

L'un des plus visités reste le marché de Noël de Strasbourg qui attirait avant la pandémie et les attentats plus de 2 millions de visiteurs. Mais ce n'est pas forcément votre marché de Noël préféré. On vous propose de faire votre choix parmi 10 propositions (forcément) non exhaustives.

Votre marché de Noël préféré en Alsace

France Bleu vous propose de voter pour votre marché de Noël préféré. Vous avez jusqu'au 19 novembre pour le faire.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les différents marchés de Noël d'Alsace pour lesquels vous pouvez voter.

Le marché de Noël de Colmar

Le marché de Noël d'Eguisheim

Le marché de Noël de Haguenau

Le marché de Noel de Kaysersberg

Le marché de Noël de Mulhouse

Le marché de Noël d'Obernai

Le marché de Noël de Ribeauvillé

Le marché de Noël de Riquewihr

Le marché de Noël de Sélestat

Le marché de Noël de Strasbourg