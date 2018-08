Nancy, France

Chaque année, au mois de septembre, la rentrée littéraire se déroule sur les pavés de la place de la Carrière à Nancy. Le Livre sur la Place, dont la 40e édition se déroule du 7 au 9 septembre 2018 accueille des centaines d'auteurs de romans, d'essais, de BD, de littérature jeunesse. Quelque 150.000 visiteurs (chiffre 2017) se pressent pour les rencontrer.

Pour cette édition anniversaire, l'Académie Goncourt, qui parraine Le Livre, annoncera, en ouverture du festival, la première sélection du Goncourt 2018 : les 15 auteurs en lice pour succéder à Eric Vuillard, lauréat l'année précédente avec L'Ordre du jour.

Votre auteur coup de coeur

France Bleu vous propose, sinon de décerner votre prix littéraire, du moins de choisir dans notre liste votre auteur préféré. Tous seront au Livre 2018, mais quel est votre préféré ?

Où et quand rencontrer votre écrivain favori ?

Pour ne pas rater Amélie Nothomb, qui publie Les prénoms épicènes, il faut venir au stand Didier, sous le chapiteau, vendredi après-midi.

Bernard Pivot ne vient pas seul. Accompagné de sa fille Cécile, ils présentent leur plaidoyer en faveur de la lecture, Lire !”. Ils seront tous deux au Hall du Livre le samedi et la veille au soir pour une grande rencontre à l'Opéra national de Lorraine. Bien entendu, en tant que président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot est présent tout au long du weekend.

Si vous avez des adolescent(e)s à la maison, foncez rencontrer Cathy Cassidy, l'auteur de la série à succès Les Filles au chocolat. Pour la première fois à Nancy, la romancière britannique vient avec une nouvelle série à paraître en octobre : Lexie Melody. Elle est vendredi, samedi et dimanche (matin) au stand de L’Autre rive jeunesse.

R.J. Ellory, un des maîtres du polar anglo-saxon, vient à Nancy avec Les fantômes de Manhattan. Il est annoncé samedi et dimanche au Hall du Livre et en entretien dimanche à l'hôtel de ville.

La comédienne Isabelle Carré a publié son premier roman, inspiré de son enfance, Les rêveurs. Elle est samedi après-midi sur le stand L’autre rive et participera à une lecture de textes des Goncourt à l'Opéra national de Lorraine, le samedi soir

Guillaume Musso vient avec nouveau best seller, La jeune fille et la nuit", publié en mai, vendredi après-midi, au Hall du livre, et participe à un entretien le même jour à l'Hôtel de ville.

Marc Lévy est de retour avec Une fille comme elle, vendredi et samedi au stand de L’autre rive. Il prend part à un grande entretien, le samedi, à l'hôtel de ville.

Joann Sfar est au Livre pour deux ouvrages : le huitième tome du Chat du rabbin et un roman, Modèle vivant. Rencontre avec le public et dédicace, samedi après-midi et dimanche, au Hall du livre.

Fidèle du Livre sur la Place, Daniel Picouly présente son dernier roman, Quatre-vingt-dix secondes et anime les battles de lecture avec des collégiens. Il sera présent tout le weekend. Stand : Didier.

David Foenkinos, l'auteur de La Délicatesse ou Un heureux événement, revient avec Vers la beauté et sera samedi au Hall du livre.

Elise Fischer, la romancière lorraine, publie Les femmes des terres salées. Elle est présente les trois jours sur le Hall du Livre et participe dimanche à une rencontre au musée des beaux-arts.

Yann Queffelec revient pour un ouvrage au nom qui ne doit sans doute rien au hasard : Naissance d'un Goncourt, vendredi après-midi, samedi et dimanche, au hall du livre.

Eric-Emmanuel Schmitt publie Madame Pylinska et le secret de Chopin. Il le présente vendredi et samedi au stand Didier et parle de son amour de la musique, samedi, à l'hôtel de ville.

Dans Journal d’un observateur, Alain Duhamel raconte soixante années de vie politique et professionnelle. Il sera présent sur le stand du Hall du Livre et pour un entretien, dimanche midi, à l'hôtel de ville.