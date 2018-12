Votre agenda en Béarn et en Bigorre pour ce week-end des 22 et 23 décembre

Aquitaine, France

Exposition photographique de Pierre Coudouy, dans la cadre du projet « Chantier Participez ! », porté par la CUMAMOVI à BILLERE

« Mais qui sont-ils ? » (Portraits d’habitants de Billère)

Atrium du Centre d’animation municipal Le Lacaoü 41 bis avenue Lalanne 64140 BILLERE

(ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h45) du 2 au 11 janvier 2019, inclus.

Vente d’artisanat Malgache ce samedi à Arudy

Vendanges de l’hivernal au château de Crouseilles

La journée débute à partir de 9h par un accueil café chaleureux à la Cave de Crouseilles, puis départ à 9h30 vers la parcelle à vendanger. Retrouvez les vignerons au bout des rangs de vigne pour partager un vrai casse-croûte et aller vendanger ces baies.

La pressée de ce jus précieux et rythmé par les chants des Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh. Le retour au Château de Crouseilles s’accompagne d’un ultime rendez-vous gourmand avec uniquement des produits locaux, sublimé par les Grands Vins de la Cave de crouseilles. Intronisation de nos parrains par la Viguerie Royale du Pacherenc du Vic-Bilh.

Concert de Noel à Mazères de Neste

A l'occasion des fêtes de fin d'année, "Les Copains d'Abord" : le groupe polyphonique de plus de 35 ans d'existence maintenant, chantera Noël. Répertoire à cappella à 3 et 4 voix

Marché de Noel à Artix

14h : ouverture du marché de Noël animé par les déambulations féeriques des lutins "Les Luperons"

14h30-18h : votre photo avec le Père Noël offerte

18h : spectacle "La Féerie de l'Eau". Show de fontaines et jets d'eau multi couleurs sur le thème de Noël avec projections d'images animées au laser sur la façade de l'église et final en feu d'artifice. A la fin du spectacle, chocolat et vin chaud vous seront offerts.

Nombreuses animations pour les enfants avec une mini ferme et manèges à tarifs réduits.

Jusqu'à 21h, nocturne du marché de Noël et garbure à déguster sur place avec l'amicale des Pompiers.

De nombreux exposants : produits du terroir, artisanat d'art, bijoux...