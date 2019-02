Votre agenda pour ce week-end des 9 et 10 février

Nouvelle-Aquitaine, France

Dimanche, 15h30 au théatre St Louis de Pau, musique classique avec Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

Au programme, des œuvres de Mozart, de Bach et d’Astor Piazzolla.

Né à Paris le 29 septembre 1988, Thomas Enhco commence la musique à 3 ans par le violon et le piano et étudie le classique et le jazz. A l’âge de 9 ans, il est invité par Didier Lockwood à jouer au festival de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins. A 12 ans, il entre au CMDL, étudie parallèlement le piano classique avec Gisèle Magnan et intègre à 16 ans le CNSM de Paris en Jazz et Musiques Improvisées, dont il est renvoyé deux ans plus tard.

À 15 ans, il compose et enregistre son premier album, Esquisse (Ames/Harmonia Mundi), parrainé par le légendaire batteur Peter Erskine. En 2006, il est choisi par le Fonds d’Action Sacem.

Lors d’une tournée au Japon en 2008, il est repéré par Itoh « 88 » Yasohachi, l’un des plus grands producteurs de jazz japonais, qui réalise son deuxième album, Someday My Prince Will Come (sorti en 2009 au Japon), et produit chaque année une tournée au Japon, en solo, duo et trio.

Vassilena Serafimova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et The Juilliard School à New York, après avoir terminé la classe de percussion de son père en Bulgarie. Elle donne dès son plus jeune âge de nombreux concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion Accent. Entre 2003 et 2010 elle remporte de nombreux prix internationaux : 1er prix du World International Marimba Competiton de Stuttgart, 2nd prix du Concours International de Musique de l’ARD de Munich, Grand prix du 10ème Concours International “Music and Earth”, Prix “Jeune musicienne de l’année” en Bulgarie, 1er prix de la Critique musicale du 18ème Festival International d’Europe Centrale en Slovaquie, 1er prix du Festival d’Automne de Jeunes Interprètes…

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

Dimanche, 10h30 à la Bobine à Monein, ciné-atelier des tous petits avec la projection de La Cabane aux oiseaux de Célia Rivière. A partir de 2 ans.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.

9 histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Vox Bigerri en concert à la Collégiale d’Ibos samedi à 20h30

Immergé dans la pratique conviviale de la polyphonie spontanée qui vibre lors des fêtes pyrénéennes, Vox Bigerri est un chœur professionnel de quatre artistes chanteurs qui se consacrent aux polyphonies des Pyrénées, de Bigorre, Béarn, Pays Basque et Catalogne.

Créé en 2004, le groupe a donné plus de 200 concerts en France et au-delà. Attaché à l’authenticité de la voix pyrénéenne, travaillant sans cesse les nombreux placements de la voix minérale libérant des harmoniques, baignant dans le phrasé à la fois fluide et vigoureux du chant pyrénéen, Vox Bigerri s’affirme aujourd’hui comme l'un des groupes majeurs pour la polyphonie, étant invité dans de nombreux festivals, permettant de révéler à un nombreux public cette richesse musicale et culturelle.

Vox Bigerri

Salon des Thalasso et Cures Thermales au Parc des Expositions de Pau, vendredi (13h/19h) et samedi (10h/18h).

Les cures thermales et la Thalasso séduisent de plus en plus de français.

Afin de permettre plus de proximité, les acteurs du secteur viennent à la rencontre des palois et des habitants des départements limitrophes à l'occasion d'un évènement dédié.

Que ce soit pour trouver un séjour aux bienfaits thérapeutiques, un week-end cocooning pour décompresser, ou encore une prestation soins et beauté, le Salon des Thalasso & Cures Thermales réunira en un même lieu et sur deux journées une quarantaine de destinations santé & bien-être.

Parmi les exposants présents :

. Les cures thermales de Dax, Luchon, Barèges, Cambo-les-bains , Cauteret, Rochefort, la Chaîne thermale du Soleil...

. Des thalassos comme Serge Blanco, Thalmar Biarritz...

. Des SPA thermaux : les Bains de Casteljaloux, de Luzéa, le Jardin des Bains...

Du bien être, rien que du bien être !

Génération Abba au Théatre Municipal Les Nouveautés de Tarbes, samedi à 20h30

Le meilleur show d'ABBA depuis ABBA ! Un concert "Génération ABBA", c'est l'assurance d'une soirée réussie avec un spectacle Live. Ce spectacle a enchanté des millions de spectateurs de par le monde. Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interplanétaires. Un spectacle inoubliable !

Les 6 artistes de "Génération ABBA" réincarnent ABBA sur scène et transportent le public au coeur d'un spectacle où l'on vient pour faire la fête.

En reproduisant fidèlement l’univers du quatuor légendaire, le groupe replongera le public dans l'euphorie des années disco. Les fans pourront vibrer sur les plus grands tubes des années 80 : "Mamma mia", "Money, Money, Money", "Dancing Queen", "Gimme, Gimme, Gimme"...



Gimme, gimme, gimme !

Concert de chant choral à Oloron, samedi à 20h30 à la cathédrale

Plusieurs chorales seront présentes:

Alascun est un ensemble vocal né en 2015 et composé d'une douzaine d'amis vivant en béarn et partageant le mêm gout pour le chant polyphonique mixte.

Le répertoire choisi comprend des chansons d'hier et d'aujourd'hui en langue française. Les interprétations sont souvent "a capella" mais parfois aussi, accompagnée d'un accordéon ou d'une guitare.

En davant En daban: Répertoire 10% circuit court, sans additifs, bon pour le moral: écologique, semé en Béarn!

Le groupe reprend des chansons traditionnelles souvent rythmées des valeurs d'optimisme, de partage et de respect mais réalise aussi des créations qui prennent petit à petit une place de plus en plus importante dans le répertoire.

Babel: il n'y a pas que les sons qui content, les mains aussi racontent. Voyagez avec nous dans le monde de Babel!