Votre agenda pour le week-end de Pâques

Nouvelle-Aquitaine, France

Jeu de piste familial sur le thème de Pâques, samedi à la Tour Moncade d’Orthez à 14h30.

Une semaine après la réouverture saisonnière de la tour Moncade, Orthez Animations propose un grand jeu gratuit dans les rues d’Orthez à la redécouverte des traditions de Pâques. Cet événement est créé en partenariat avec le Musée Jeanne d’Albret, l’office de commerçants « Orthez la Citadine », l’office de tourisme Coeur de Béarn et le Pays d’Art et d’Histoire Orthez Béarn des Gaves. Pâques est sans doute l'une des fêtes les plus attendues des enfants puisque ce jour là, les cloches ont pour habitude de déposer des petits sujets en chocolats dans le jardin. Oui mais voilà, cette année, les chocolats ont disparu et les cloches approchent d'Orthez complètement vides... Mais au fait, d'où viennent ces cloches et pourquoi déposent-elles des oeufs ou des lapins à croquer ? Les enfants devront mener l'enquête pour retrouver les chocolats. Pour cela, ils remonteront le fil du temps pour découvrir l'origine et les traditions qui entourent les symboles de Pâques. A l'aide d'une feuille de route indiquant le parcours et les étapes à suivre, petits et grands déambuleront dans les rues d'Orthez, de commerçants en hauts lieux du patrimoine, pour se retrouver ensuite autour d'un goûter offert par l'office des commerçants. Un tirage au sort d’Orthez la citadine attribuera des lots supplémentaires offerts par les commerçants du centre ville d’Orthez.

Concours de béliers à Argelès Gazost, samedi de 10h à 13h

Rencontre de plus de 90 béliers avec le Jury des Estives.Venez également casser la croûte à midi avec les musiciens...

Marché artisanal, remise des prix à 13h par le Jury des Estives.

Dès 11h casse-croûtes dans les Cafés : omelette pascale + fromage + dessert + verre de vin au son des Accordéons.

Troc plantes de printemps, samedi de 14 à 17h devant la gare d’Oloron

Pour tous les passionnés de jardinage, ne ratez pas le traditionnel troc de plantes, en collaboration avec la Mairie d'Oloron, le samedi 20 avril, de 14 heures à 17 heures, devant la gare d'Oloron. Une occasion de se retrouver pour préparer le printemps dans nos jardins. Venez échanger boutures, graines, matériel de jardinage, mais aussi, trucs et astuces du jardinier. Aucun argent ne circule; une plante apportée, et vous remportez une autre plante.

Fête du vélo club salisien à Salies de Béarn, dimanche à partir de 8h

8h, au siège du vélo club, route de Bayonne : gras doubles - omelette pascale - crêpes.

10h30, quartier Mosquéros : course cadets.

14h30, quartier Mosquéros : course minimes.

16h, quartier Mosquéros : course catégorie seniors 2-3-Pass-juniors.

Durant l'épreuve : buvette, crêpes, sandwichs, frites.

Renseignements au 06 24 73 82 97.

Championnat départemental de dressage, au Haras de Tarbes, dimanche

Concours de Dressage avec des épreuves Club 3 à Club Elite GP organisé par le CSCA (Club Sportif Culturel et Artistique) Bercheny Equitation.

Dimanche, chasse aux œufs au Château des Enigmes de Laas

11h30 et 15h : grande chasse aux oeufs en partenariat avec Lindt : des milliers de chocolats en forme d’oeufs, de poussins et de lapins seront cachés dans une partie du parc du Château de Laàs encore tenue secrète... Les enfants repartiront avec tous les chocolats qu'ils auront trouvés. Ils repartiront également avec un coupon de réduction pour le magasin d'usines Lindt et pour le Chocolat Bar où ils pourront savourer des boissons chaudes ou frappées, milkshakes et glaces confectionnées à partir de chocolats Lindt.

Réservé aux enfants munis d'un billet d'entrée pour le parcours-jeux du Château des Enigmes.

Tarif entrée du Château des Enigmes : 14 €/adulte ; 11 €/enfant (4 à 12 ans) ; gratuit - de 4 ans.

Renseignements : 05 59 65 00 34

Théatre, « Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 », lundi à Billère à 20h30

La plume magique de HUGO en très grande forme. Un comédien sublime, Julien Rochefort, fils du génie Jean et qui dans son registre n’a rien à lui envier. Vous aimez les Pyrénées, ses pics, ses villes, en France, en Espagne ? Vous adorerez ce spectacle, triomphe depuis deux ans en Avignon, validé par les plus pyrénéens des membres de Vice Versa !

Récital de David Fray à l’Abbatiale de St Savin, dimanche, dans le cadre du Festival de Musique Sacrée de Lourdes

Dans le cadre du Festival de Musique Sacrée de Lourdes, le pianiste haut-pyrénéen David Fray joue les "variations Goldberg" de Bach à l'Abbatiale de Saint-Savin le lundi 22 avril 2018 à 17h30.

Son air de jeune premier et son élégance naturelle ont marqué les débuts de la fulgurante carrière du haut-pyrénéen David Fray. Formé à Tarbes puis à Paris par Jacques Rouvier et 2ème Grand Prix du Concours de Montréal, il s’est révélé au public par un étonnant et réussi premier enregistrement consacré à Bach et Boulez, un « mariage » original qui souligne sa personnalité et son goût pour les affinités musicales. Et c’est justement à la figure mythique du Cantor de Leipzig que David Fray consacrera son récital.

Billetterie dans les offices de Tourisme :

LOURDES - Place Peyramale - tél. 05 62 42 77 40

TARBES - 3, cours Gambetta - tél. 05 62 51 30 31

PAU - Place royale - tél. 05 59 27 27 08

Sur le web : www.festivaldelourdes.fr ou www.festik.net