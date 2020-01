Votre binette est cassée ? Fabriquez vous-même votre nouveau manche à outil à Saulieu

On n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'adage s'applique aussi aux manches des outils de jardin. Vous pouvez le découvrir lors d'une journée de collecte et de fabrication de manches en bois, organisée à Saulieu, dimanche 12 janvier 2020.

Saulieu, France

Fans de la tendance du DIY (Do it yourself, "faites le vous-mêmes) ou amis jardiniers - du dimanche ou pas - cette initiative va vous intéresser. Un atelier de fabrication de manches d'outils de jardin est organisé à Saulieu (Côte-d'or), dimanche 12 janvier 2020.

Plus d'excuse pour remiser votre bêche ou votre pioche quand elle est abîmée, maintenant vous saurez le faire tout seul. Le principe ? Le matin, vous partez dans la nature collecter du bois, que les organisateurs ont déjà repéré. Après un déjeuner, vous allez ensuite travailler, planer, lisser, façonner ce bois pour un faire un manche à outil.

La journée est organisée par le collectif de bricoleurs "Faironnerie" et l'association AREP (Auxois Rural et Patrimoine). Rendez-vous avant 10 heures du matin place Charles de Gaulle, à Saulieu.