Étaples-sur-Mer représentera les Hauts-de-France au plus beau marché de France

Étaples-sur-Mer est élu plus beau marché de la région et représentera donc les Hauts-de-France pour la finale nationale au concours de TF1. La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi au journal de 13 heures. Vingt-quatre marchés vont se disputer le titre du plus beau marché de France.

La ville d'Étaples-sur-Mer va représenter les Hauts-de-France cette année au concours de TF1 "Votre plus beau marché". Ce marché situé à deux pas de la Canche est l'un des plus grands de la Côte d'Opale. L'annonce a été faite ce lundi 26 avril au journal de 13 heures par Jacques Legros avec Dominique Lagrou Sempère. Le marché d'Étaples fait partie des vingt-quatre marchés qui vont se disputer le titre du plus beau marché de France.

Deux fois par semaine‚ le mardi et le vendredi‚ la grand'place d'Étaples accueille les étals des commerçants. Dix villes avaient été sélectionnées cette année : Arras, Boulogne, Cambrai, Cysoing, Douai, Étaples, La Madeleine, Lille, Montreuil et Saint-Omer. Vous avez jusqu'à fin juin pour voter pour votre plus beau marché et soutenir celui d'Étaples-sur-Mer.