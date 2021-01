"On voulait arriver avec des nouveautés en 2021 aujourd'hui on s'interroge" dit le directeur de la Cité du Vin

Le directeur de la Cité du Vin, invité de la matinale de France Bleu Gironde ce vendredi, est agacé par les incohérences gouvernementales qui s'enchaînent. Il reconnaît la difficulté de gérer cette crise sanitaire, mais la fermeture des lieux de culture depuis cet automne, alors que les magasins sont restés ouverts, l'interroge : "apportez moi la preuve qu'il est plus dangereux d'aller dans un musée ou dans un théâtre que d'aller dans un magasin. On est archi contrôlé et organisé, il n'y a pas de danger".

Une année ça passe, deux années, c'est sûr que ça va casser

Philippe Massol alerte car la Cité du Vin ne pensait pas commencer l'année 2021 par une fermeture, et le flou sur la réouverture, en février coûte de l'argent : "ce que l'on doit décider maintenant, c'est est-ce qu'on arrête tous nos projets, est ce qu'on met tout le monde en activité partielle à 100%, et tant pis, ce qui devait se faire en 2021, ne se fera pas, on reportera en 2022, ou est ce qu'on continue à travailler sur nos projets, c'est la question que l'on se pose avec le comité de direction"