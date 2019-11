Vous aimez le Stade rennais ? Vous allez aimer ce roman graphique sur une saison historique !

Rennes, France

"A 95%, c'est du vécu" avouent les deux auteurs de ce nouvel ouvrage, le journaliste photographe Benjamin Keltz, et l'illustrateur Eudes. Tous deux sont supporters du Stade rennais, et comme beaucoup, ils ne se lassent pas de raconter cette saison 2018-2019 qui a mené le Stade rennais jusqu'à la victoire finale en Coupe de France. Cette saison où le public rennais a également vécu une incroyable aventure européenne.

Benjamin Keltz et Eudes, les deux auteurs rennais de l'ouvrage © Radio France - Céline Guétaz

Un ouvrage tendre et Rock'Roll

Au fil des dessins, photos et textes, on suit Benji et Eudes, les deux avatars des auteurs "on se met en scène, c'est le fil rouge narratif, avec une seule contrainte d'écriture, être tendre et Rock'nRoll" explique Benjamin Keltz "Rock'nRoll parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, et il en faut, à des supporters qui ont patienté presque un demi siècle pour décrocher enfin cette coupe de France". De Jablonec, à Londres en passant par Séville et le Stade de France, dans cet ouvrage, "les supporters devraient revivre de bons moments à travers nos péripéties" explique Eudes . "Supporters du Stade rennais - Sur la route du paradis" sera disponible en librairie le 9 novembre.