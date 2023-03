Vous avez passé de folles soirées au Looksor à Clisson ? Racontez-le au Voyage à Nantes

Vous avez adoré le Looksor, la boîte de nuit de Clisson rendue célèbre par la chanson de Philippe Katerine ? Eh bien vos souvenirs intéressent le Voyage à Nantes pour un futur projet.

Histoires, témoignages et affiches

Les organisateurs de l'événement culturel estival nantais ne veulent pas en dire plus pour l'instant, mais ils cherchent donc à recueillir les témoignages et les récits de soirée de ceux qui s'y sont amusés, mais aussi de ceux qui y ont travaillé. Le VAN cherche aussi des éléments de décors ou des de communication de la discothèque (affiches, goodies, flyers etc.).

Si vous souhaitez témoigner, il faut écrire à cette adresse : amelie.evrard@lvan.fr

Katerine - Louxor J'Adore