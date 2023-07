Vous connaissez Saint Germain Des Pins ? Découvrez l'histoire du festival "Jazz à Juan les Pins" en podcast

Dès le début du XXe siècle, Juan-les-Pins est LA station balnéaire à la mode de la Côte d’Azur, très prisée par les américains. En 1959, la ville d’Antibes Juan-les-Pins est en deuil du plus français des jazzmen de la Nouvelle-Orléans : Sidney Bechet. Les habitants de la ville ont tous en mémoire son mariage grandiose et surmédiatisé et la folle parade dans les rues d’Antibes qui suivit la cérémonie en 1951.

A une époque où, en Europe, le jazz se cantonne à l’écoute de disques et à être présenté dans quelques clubs, Jacques Souplet et Jacques Hebey font le pari de présenter sur scène les acteurs déjà légendaires de la saga du Jazz. Le festival de Jazz d’Antibes voit ainsi le jour le 7 juillet 1960, sous l’égide du Maire de la ville, Pierre Delmas et le grand public découvre, sur scène, ses héros en personne.

ⓘ Publicité

loading

Rupture de Dom Pérignon pour Ray Charles, Little Richard qui arrive en Cadillac...

Si sa longévité fait de ce festival de musique, le plus vieux festival de Jazz d’Europe, son originalité se situe surtout, à l’époque et aujourd’hui encore, d’être à l’affût et de présenter, à côté des « Stars » du moment, les « stars » de demain.

loading

C'est un coup de foudre entre Ray Charles et Juan-les-Pins en 1961. C'est seulement la deuxième édition du festival et il attire déjà des monuments comme Count Basie et Bille Coleman. Un certain Ray Charles débarque sur la Côte d'Azur, lui qui n’a jamais donné de concert en dehors des Etats-Unis. Ce voyage en France est un moment suspendu loin de la ségrégation imposée aux noirs dans les États du Sud.

Arrivée de Ray Charles à Orly en 1961

loading

Jazz à Juan au fil du temps

Le festival a construit sa légende dès les premières éditions en accueillant le révolutionnaire Charlie Mingus, le « Genius » nommé Ray Charles pour son premier concert en Europe, Miles Davis qui créé l’évènement à chacune de ses apparitions, Ella Fitzgerald qui improvise un mémorable duo avec une cigale, John Coltrane et sa désormais mythique interprétation de Love Supreme. En 1968, après le « choc Coltrane » et alors que la polémique fait rage sur tous les plans, c’est l’irrésistible épopée du free, avant l’apogée du Jazz Rock et de la fusion en 1976.

loading

Jazz à Juan les Pins

La légende continue par l’accueil d’une impressionnante « collection » de pianistes en 1981 – Michel Petrucciani, McCoy Tyner, Chick Corea et Keith Jarrett et la révélation Al Jarreau, le duo de Sarah Vaughan avec Michel Legrand en 1982, l’extraordinaire duo Stanley Clarke et Miroslav Vitous en 1984, les prestations de Carlos Santana ou de l’immense Jessie Norman… Sans oublier, bien sûr, les fabuleux concerts de trois fidèles : Dizzy Gillespie, Stan Getz et Sonny Rollins. Des musiciens fidèles, Jazz à Juan en connaît, fidèles parce qu’ils sont accueillis par un public reconnaissant dans un cadre magnifique : nous ne nommerons que Keith Jarrett, Roy Hargrove, Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller, Herbie Hancock, BB King, Maceo Parker, Melody Gardot ou Ibrahim Maalouf.

loading

Jazz à Juan 60e

Découvrez encore plus d'histoires dans le très beau livre “Antibes Juan les Pins, 50 ans de jazz”, écrit par Renaud Dumenil et publié chez Autre Vue .