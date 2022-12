Vous êtes parent d'ado ? Devenez membre du jury du Prix de la BD France Bleu 2023 !

Cette année, France Bleu met à l'honneur 10 talents francophones de l'illustration BD, destinée aux ados.

ⓘ Publicité

Votre radio vous invite à former un duo ado/parent pour intégrer notre jury. Vous recevrez les 10 albums sélectionnés chez vous et votre mission sera de décider d'un coup de cœur commun avec votre binôme. Vous avez jusqu'au 3 janvier pour vous inscrire et pour tenter de faire partie du jury de la troisième édition du Prix France Bleu de la Bande Dessinée.

Les 10 albums sélectionnés seront présentés dans la chronique BD de France Bleu à raison de deux albums par mois, entre janvier et mai 2023. Le lauréat sera annoncé sur les rendez-vous de la BD d'Amiens en juin 2023.

Comment s'inscrire ?