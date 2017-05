On vous mène en manège, en gala et on vous le dit avec des fleurs… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des manèges mais pas que, de l’escrime mais pas que, des fleurs et des plantes, du bien-être et du jazz ; cinq sorties pour ce long week-end des samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Roulez, roulez, petits bolides !

1870… C’est la grande « Famine des calebasses », suivie d’épidémies dans tout le Sahel… Antonio Guzmán Blanco s’empare du gouvernement au Venezuela… L’esclavage est aboli dans les colonies espagnoles… Les dernières troupes britanniques en poste quittent l’Australie… L'Empire français déclare la guerre au Royaume de Prusse… A Périgueux, les habitants du quartier Saint-Georges créent une fête foraine… La 129ème édition des Grandes Fêtes de Saint-Georges débute dès vendredi soir ; les cagouilles vont déguster… De la pétanque pour pointer, des foulées pour se défouler, un grand prix cycliste pour dérouler, une banda pour danser, mais aussi, bien sûr, des manèges à déménager… Ici, c’est Saint-Georges, et c’est une fête à nulle autre pareille… Pas moins de 85 attractions foraines envahissent la place ; soyez là et profitez des fêtes jusqu’à lundi…

Gala d’escrime artistique

Quoi ? De l’escrime artistique ? Ben oui ; vous n’avez jamais vu des films de capes et d’épées ? Eh bien voilà : en gros, c’est ça… Ce gala d'escrime artistique du Cercle d'Escrime de Boulazac-Isle-Manoire vous est proposé par la Compagnie d'Armes du Périgord et l'Ecole des Mousquetaires, des escrimeurs amateurs de tous âges, appartenant au CEB. A leurs côtés : l'Escrime Club de Libourne, Armadag de Toulouse, La Tulipe Noire d'Avignon, Passe d'armes de Montauban, soit plus de 50 escrimeurs sur scène. 2 heures de spectacle qui vous projetteront au cœur d'un jeu magique permettant d'accéder à diverses époques, divers univers, pour petits et grands. Des armes, des décors, des costumes, des histoires remplies de personnages hauts en couleur, pour vous faire vivre un moment féérique ! Venez frémir, rire ou pleurer... Mais faites attention de ne pas vous perdre dans Chaturanga... Rendez-vous ce samedi à Boulazac, 20h, à l’Auditorium de l’Agora ; l’entrée est à 10 euros, 6 euros de 4 à 12 ans.

Aubas en flors, dimanche

La 3ème édition de la Fête des Fleurs et des Plantes, des savoir-faire et de la culture occitane, vous attend dimanche à Aubas, de 9h à 18h, organisée par l’association « Los amics de la taula redonda ». Près de 50 exposants sont attendus : producteurs de fleurs et plantes mais aussi de nombreux artistes et artisans d’art à leurs côtés, exerçant dans des domaines les plus variés. Le tout sera agrémenté d’un marché gourmand avec une « taulada » à midi ; grâce aux producteurs locaux, vous pourrez composer un menu complet à déguster sur place. Des nombreuses animations seront mises en place : randonnée botanique et géographique, conférence, chorale, musique traditionnelle, animation de rues, atelier de confection de bouquet, etc. L’entrée est gratuite !

Zen, soyons zen

L’Association Aquitaine Obésité Dordogne, partenaire du réseau « Sport, santé, bien-être », organise dimanche, de 9h à 18h à la salle de l’Orangerie à Bergerac, un salon bien-être. Voici les temps forts du programme : Musicothérapie de 11h à midi, Taï Chi Chuan de 14h à 15h et marche rencontre de 15h à 16h. La journée sera par ailleurs rythmée par diverses autres activités. L’entrée à ce salon est gratuite.

Soirée Jazz-Band avec Alls Star Big Band samedi à La Roche-Chalais

Créé il y a 14 ans, le « All Stars Big Band » réunit, au sein d’un grand orchestre de jazz, deux générations de musiciens. Tous ont pour vocation de promouvoir le jazz et la chanson. Un chanteur, 4 trompettes, 4 trombones, 4 saxophones dont 2 altos pour autant de ténors et piano, basse, guitare, batterie ; tout le monde est en place… Le répertoire est essentiellement basé sur les succès des orchestres prestigieux des années 30 à 70, tels que Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Lionel Hampton et autres Benny Goodman. Cet « All Stars Big Band » vient lancer officiellement la 2ème édition du Festival « Jazz et Vin en Double » qui se tiendra du 8 au 13 août prochain. Rendez-vous dès 19h samedi à La Roche-Chalais ; l’entrée sera à 5 euros…