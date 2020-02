Vous pouvez désormais descendre dans la vraie grotte Chauvet

Le syndicat de gestion de la grotte Chauvet 2 et "Google arts and culture" proposent depuis ce jeudi une visite virtuelle de la grotte Chauvet. La grotte a été numérisée et est restituée en réalité virtuelle.

Vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous plongez sur les rives de l'Ardèche à la combe d'Arc il y a 36.000 ans. Un ours des cavernes vous frôle, vous vous approchez de l'entrée de la grotte.

Une visite scénarisée

Pour cela, il suffit de cliquer sur le site Google arts and culture. Google a scénarisé votre visite. Les images sont bien celles de la grotte Chauvet scannée de 2006 à 2011. Des images qui permettent aux scientifiques de travailler sans être à l'intérieur de la grotte. Aujourd'hui elles servent aussi à visiter la grotte où que vous soyez dans le monde. La voix française, c'est celle de Cécile de France qui vous raconte cette histoire.

La grotte Chauvet a été scannée -

Google a rajouté sur les vraies images de la grotte des ours des cavernes et la possibilité pour vous de progresser dans la grotte avec des torches. C'est avec ces torches que les hommes ont pu pénétrer au fond du gouffre et effectuer les fresques. La flamme vacille et donne un relief particulier aux dessins.

La salle Hilaire et la fresque des chevaux -

Sur le site "google arts et culture", en cliquant sur le module "à l'aube de l'art" vous retrouverez ces images avec des explications sur la vie de ces hommes il y a 36.000 ans. Seules deux salles ont été mises à la disposition des internautes : la salle Hilaire avec la fresque des chevaux et la salle du crâne, celle où l'on a retrouvé un crâne d'ours posé sur une pierre.

Pour Pascal Terrasse, le président du syndicat de gestion de la grotte Chauvet 2, ces chefs d'oeuvre numérisés, c'est aussi la possibilité de visiter sans venir sur place et donc sans impacter le site et avec une empreinte carbone très faible. L'espace de restitution à Vallon-Pont-d'Arc n'est pas un site où se développe le tourisme de masse : depuis son ouverture en avril 2015, plus de deux millions de personnes l'ont visité générant 114 millions de retombées économiques pour le secteur.