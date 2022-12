Vous pouvez devenir ambassadrice des chars de Batailles de fleurs du Carnaval de Nice 2023

Quelle niçoise n'a pas rêvé d'être ambassadrice du Carnaval dans sa ville ?

Symboles d’élégance et de festivités réjouissantes, les Batailles de fleurs offrent chaque année un spectacle olfactif et coloré. Pour cette nouvelle édition du Carnaval de Nice « Roi des trésors du Monde », 5 Batailles de fleurs seront proposées au public : dimanche 12 février, mercredi 15 février, samedi 18 février, mercredi 22 février et samedi 25 février 2023.

Pièces maîtresses de ces célébrations, de splendides chars aux notes florales, animés par des animatrices costumées.

Vous pouvez être l'une d'entre elle !

La Ville de Nice organise un casting le samedi 17 décembre 2022 de 9h à 18h (sans interruption) au Théâtre de Verdure, afin de sélectionner ces ambassadrices.

Pour candidater, il faut :