Voyage à Nantes : des tramways décorés par l'artiste Chourouk Hriech

Le Voyage à Nantes débutera officiellement le 8 août, mais vous en aurez un avant-goût dès ce jeudi. Sur la ligne 1, un tramway a été entièrement décoré par une oeuvre d'art signée Chourouk Hriech.

Cette artiste marseillaise est connue pour ses dessins de paysages urbains en noir et blanc. Elle s'est inspirée de la ville de Nantes pour faire une série de dessins à l'encre de Chine qui sont donc reproduits sur les côtés du tramway.

La décoration est en cours sur ce tramway de la ligne 3. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Un autre tramway est en préparation sur le même principe, il circulera à partir de lundi sur la ligne 3. Les décorations resteront en place sur les deux tramways jusqu'à fin mai 2021.

Une oeuvre en mouvement

L'artiste elle-même, Chourouk Hriech, avoue qu'elle a été séduite par cette expérience inédite : "C'est une balade du dessin dans la ville, et c'est vraiment exceptionnel. Je trouve ça magique, car l'oeuvre est en mouvement, elle va passer par les quartiers de la ville. Beaucoup d'habitants vont pouvoir la voir."

Et cette oeuvre va surprendre les nantais. Jean Blaise, le directeur artistique du Voyage à Nantes, en est convaincu. "On reconnaît bien notre ville : la fontaine de la Place Royale, la Tour Bretagne, la Tour Lu, mais il y a aussi des insectes, des oiseaux, des tigres, parce que Chourouk a été inspirée par le muséum d'histoire naturelle de la ville. C'est très poétique."

Et la cascade se prépare

La cascade intitulée "Rideau" sera mise en service le 8 août. © Radio France - Pascale Boucherie

Et pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur la façade du théâtre Graslin. Une cascade monumentale est en cours d'installation. C'est une oeuvre de l'artiste Stéphane Tidet. C'est lui qui avait amené des loups dans les douves du château en 2009.

"Cette oeuvre va être époustouflante, s'enthousiasme Jean Blaise. On a encore un doute sur le bruit. C'est un prototype, donc on ne sait pas s'il fera trop de bruit. Dans ce cas, nous devrons couper la cascade, la nuit. Ce sera la surprise, et ça fait partie du jeu."

Le Voyage à Nantes aura lieu du 8 août au 27 septembre.