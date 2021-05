Voyage à Nantes : du bateau échoué place Royale au roller place Graslin, découvrez les œuvres de l'été 2021

Faites-bien vos lacets et embarquez pour le Voyage à Nantes, le long d'une ligne verte de 22 kilomètres ! A l'image de son fil conducteur qui guide les visiteurs et les Nantais depuis bientôt 10 ans, l'événement culturel s'agrandit et s'ancre de plus en plus dans la ville.

Du roller-derby place Graslin au castor de la porte Sauvetout, de l'immense navire qui s'échouera sur la fontaine de la place Royale à l'expérience olfactive du Parfum, voici quelques unes des œuvres que l'on pourra découvrir du 3 juillet au 12 septembre 2021. Les Ligériens comme tous les visiteurs pourront aussi se rendre dans le vignoble, à Saint-Nazaire ou à Saint-Sébastien-sur-Loire.

Le Naufrage de Neptune

Installation qui devait déjà prendre place en 2020, le Naufrage de Neptune sera une des principales pièces à admirer cet été. Le sculpteur Ugo Schiavi, spécialiste du détournement de l'espace public, s'intéresse à la mémoire collective et aux mouvements sociaux. Il proposera donc d'admirer cet immense bateau de 17 mètres de long, plus de 7 mètres de haut, juché sur la fontaine de la place Royale.

La carcasse du navire, représentant la Loire et ses affluents, fera suinter l'eau de cette fontaine bien connue des Nantais. Le prolongement de cette œuvre sera visible à proximité de la passerelle Schoelcher : perdu dans les eaux, le buste de Neptune, dieu de la mer.

Le Naufrage de Neptune, par Ugo Schiavi - Voyage à Nantes

Versus - Playground 2021

Qui connaît déjà le roller-derby ? Cette discipline née dans les années 1930, qui connaît un regain de popularité chez les femmes, sera mise à l'honneur place Graslin. Un gigantesque "track" (comprenez, un terrain en forme d'anneau de course) prendra quasiment l'intégralité de la place, où les bus ne peuvent plus circuler. L'agence d'architectes nantaise Titan mettra à disposition cet immense espace qui permettra à tout le monde de faire du patin ou du roller (une cinquantaine de patins et de protections seront mises à disposition gratuitement), ou de regarder les courageux, assis sur l'anneau qui entoure la piste, ou sur les marches de l'opéra.

Un castor sur un arbre couché

Un énorme castor apparaîtra bientôt à la porte Sauvetout, où dans les années 1990 ont été redécouverts des vestiges du 13e siècle. L'animal veillera sur cette ancienne porte de la ville, où une œuvre sera installée pour la première fois par le Voyage à Nantes. Il sera monté sur un arbre d'une quinzaine de mètres.

Le Parfum

Une idée de cadeau de Noël 100% Nantaise ? Trois parfumeurs renommés ont été invités par le Voyage à Nantes pour découvrir la ville, et l'interpréter par un parfum. Du 12 juin jusqu'à la mi-août environ, les voyageurs de passage comme les Nantais auront l'occasion de découvrir, en profitant d'une scénographie en noir et blanc, ces trois fragrances, et de voter pour l'une de ces trois créations originales. Celle qui sera retenue sera ensuite mise en bouteille et commercialisée fin novembre 2021.

Le Parfum, au Château des Ducs de Bretagne - VAN

Esprit et forme du Japon

Voilà encore une autre œuvre démesurée. Au Château des Ducs de Bretagne, Hamano Toshihiro, artiste très reconnu au Japon, vient présenter pour la première fois en Europe La Vie illustrée du Prince Shôtoku : quatre paravents, d'une longueur totale de 36 mètres, représentant en une immense fresque la vie d'un prince japonais, à l'occasion du 1 400

Le Caméléon

Voici un nouveau venu au royaume des Machines de l'ïle ! Le Caméléon, multicolore et (évidemment) changeant de couleur sera bientôt visible aux côtés de l'éléphant, de l'araignée, du colibri ou du héron. A la croisée des "mondes inventés" de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes, le caméléon de 2 mètres se déplacera sur sa branche. Il peut sortir sa langue très vite pour attraper sa proie...

D'autres installations seront aussi visibles à Saint-Nazaire (Le paysage, l'art et le fleuve, 33 œuvres sur les 120 km des rives de l'estuaire) ou à Saint-Sébastien-sur-Loire (la Station Nuage), ou encore le Voyage dans le Vignoble, de Nantes à Clisson.