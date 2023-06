Voyage à Nantes : la sculpture géante "l'Homme pressé" n'empruntera pas le passage Pommeraye

C'est l'une des œuvres monumentales de la prochaine édition du Voyage à Nantes (ndlr : du 1er juillet au 3 septembre), cet événement qui permet de découvrir des œuvres en cheminant dans la ville. "L'homme pressé", sculpture métallique, représentant un géant à mi-chemin entre homme-monstre et robot, haute de 5 mètres ne sera finalement pas installé passage Pommeraye.

Une sculpture trop large

Pour une question de taille. La commission de sécurité de la Ville de Nantes a dit "non", car la sculpture est trop grande d'une douzaine de centimètres sur les côtés : pas assez de place sur les côtés pour que touristes et visiteurs puissent passer, estime-t-elle.

"L'été, il y a du monde, ok, mais ce n'est pas la foule de Noël dans le passage. On n'est pas à touche-touche non plus. Cela aurait été sympa d'avoir une œuvre. Je suis extrêmement déçue en tant que commerçante, mais aussi pour le passage Pommeraye, pour Nantes, pour "'L'homme pressé" aussi parce qu'on trouvait qu'il allait extrêmement bien dans le passage", confie Nathalie Brucker de l'association des commerçants du passage.

Pour l'instant, on ne sait pas où cette œuvre, propriété du milliardaire François Pinault, sera finalement installée.