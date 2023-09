Voyage à Nantes : une année record

La douzième édition du Voyage à Nantes fut tout simplement la plus fréquentée selon la direction du Voyage à Nantes : 745.440 visites. C'est 22% de mieux que l'an passé. Et si on s'intéresse, au précédent record, qui date de 2019, c'est en progression de 5%.

Le Voyage à Nantes, c'est une expo gratuite, à ciel ouvert. Une déambulation à travers la ville, en suivant la fameuse ligne verte tracée au sol. Alors pour avancer un chiffre de fréquentation, les organisateurs s'appuient sur les sites où il faut prendre un billet ou des lieux où se sont postés des médiateurs pour comptabiliser les passages. Dans les faits, bien plus de personnes ont vu les œuvres.

La statue, figure populaire, qui a plu

Cet été, il y avait 80 étapes, 21 œuvres inédites. Et après une édition 2022 de son propre aveu "un peu molle", Jean Blaise, le directeur a voulu miser sur la figure de la statue, populaire, qui "parle" à plus de monde. Le pari s'avère payant avec notamment un gros succès pour l'œuvre géante du Chinois Xu Zen, rue d'Orléans. Impossible de passer à côté : douze mètres de long, cinq de haut. Du blanc immaculé et un alignement de 19 statues de la mythologie grecque, romaine, la statue de la Liberté et Jésus crucifié aussi.

Autre raison de ces bons scores, la découverte de nouveaux lieux - sept- dont certains sont d'habitude fermés au public : c'était le cas de la maison de l'Immaculée, non loin de la cathédrale, un bâtiment du 18ᵉ siècle où vivent des prêtres âgés.

Les organisateurs annoncent vouloir "continuer à surprendre". La prochaine édition du VAN est programmée du 6 juillet au 8 septembre 2024.