Le festival de musique Rencontres et Racines ouvre ses portes ce vendredi 29 juin 2018, à Audincourt. L'année dernière, un peu plus de 40 000 spectateurs avaient fait le déplacement.

Audincourt, France

Préparez-vous à un week end musical à Audincourt. Le festival Rencontres et Racines démarre ce vendredi 29 juin, à 19h30. Avec une star notamment à l'affiche de cette première soirée : la rappeuse marseillaise, Keny Arkana. En tout une vingtaine d'artistes se succéderont tout au long du week end sur la scène du festival, située à côté des anciennes filatures Japy. L'année dernière, un peu plus de 40 000 spectateurs avaient fait le déplacement.

Un festival pour les associations

Il n'y a pas que de la musique à Rencontres et Racines, il y a aussi des associations caritatives. Cette année, elles sont 17 à avoir un stand. Elles proposent des spécialités culinaires et culturelles du monde entier. En se promenant dans les allées du festival, on pourra ainsi passer d'une paillotte antillaise à un décors Taj Mahal. Le festival Rencontres et Racines a été créé pour les associations. C'est d'ailleurs une source de revenus non-négligeable pour ceux qui participent. Pour certaines associations, le festival représente près d'un quart de leurs revenus annuels.

On passe des Antilles à l'Inde, avec une reproduction du Taj Mahal sur ce stand © Radio France - Manon Klein

Un grand final dimanche

Le festival Rencontres et Racines se déroulera tout le week end, jusqu'à dimanche. C'est l'artiste Grand Corps malade qui clôturera la journée, à 22h. Vous pouvez retrouver le programme complet du festival en cliquant sur le lien suivant.