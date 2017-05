Voyage au Pérou pour des jeunes d'un centre social de Vienne

Pour neuf jeunes Viennois, le centre social de la vallée de Gère, c'est le Pérou. Le centre, qui avait déjà organisé des voyages en Europe, comme en Autriche et en Pologne, a cette fois emmené des adolescents vers une destination plus lointaine, dans les Andes péruviennes.

Ils apprennent l'espagnol en classe, et la civilisation inca est au programme d'Histoire, alors pourquoi ne pas aller au Pérou ? C'est ainsi que le voyage le plus lointain organisé par le centre social de la vallée de Gère a pris forme. Mais il a fallu plus de deux ans de préparatifs et d'efforts pour y parvenir.

Pour compléter les subventions de la ville de Vienne et du département, les familles et les enfants de ce quartier populaire n'ont pas ménagé leurs efforts, rappelle Alexis Matias, animateur jeunesse : « Ils ont participé à de nombreuses actions d’autofinancement en organisant des repas au centre social, en tenant des stands sur les marchés, en faisant les papiers-cadeaux dans les magasins ». Des efforts qui ont permis de rassembler plus du tiers de la somme nécessaire.

Le voyage s'est enfin concrétisé du 18 au 28 avril pour un groupe de 9 jeunes de 14 à 16 ans encadrés par deux animateurs. A Cuzco, Chamseddine et Inès ont été frappés de rencontrer des enfants qui travaillent « Nous on va au collège, on apprend des trucs, mais eux ils travaillent directement. Le plus petit qu’on a rencontré avait cinq ans. Il était dans la rue pour vendre des fleurs ».

Avec d'autres adolescents péruviens, les jeunes Français ont pu jouer au football. Mais pas tout de suite. Il leur a fallu plusieurs jours pour se remettre des sept heures de décalage horaire, et dompter le mal des montagnes, qui a donné des maux de tête à plusieurs d'entre eux, Cuzco étant construite à près de 3400 mètres d'altitude.

A la découverte de Machu Picchu et de la communauté Amaru

Temps fort du voyage, la visite de la cité inca de Machu Picchu au cœur des Andes. Une merveille qui se mérite. Danil se souvient qu’il a fallu quatre heures avant d’atteindre le village touristique d’où partent les excursions vers le site. Et puis au bout de la montée, le guide leur a fait fermer les yeux, et lorsqu’ils ont pu les rouvrir, ils ont découvert d’un coup le panorama des ruines incas du XVe siècle.

Le panorama majestueux de Machu Picchu - .

Marwan, lui, a bien aimé les deux jours passés parmi la communauté Amaru, connue pour ses vêtements traditionnels en laine multicolore. Les habitants ont montré aux jeunes Français comment ils procèdent pour fabriquer leur fil de laine, et comment ils utilisent des colorants naturels à base de plantes. Quant à la gastronomie péruvienne, elle réservait quelques surprises. Inès a bien aimé manger de l’alpaga et du cochon d’Inde. « Le cochon d’Inde rappelle le poulet, mais plus fort, et l’alpaga a plutôt un goût de canard ».

La solidarité au bout du voyage

De retour à Vienne, les récits d'Inès émerveillent sa maman, Djamila, qui n'aura peut-être jamais l'occasion d'aller aussi loin : « J’aurais bien voulu faire ce voyage, mais Inès l’a fait pour nous. Tous les jours elle nous en raconte des petits bouts. » Au-delà du seul voyage, le projet a soudé ce groupe de jeunes, et tissé des liens entre les parents qui ont contribué à sa mise en œuvre. « D’ailleurs, quand ils sont revenus, la question qu’on s’est posée, c’est qu’est-ce qu’on fait maintenant ? »

Les voyages forment la jeunesse, Emmanuel Petit, le directeur du centre social de la vallée de Gère en est convaincu. « Notre premier engagement, c’est de transmettre des valeurs où on est sur le partage, la rencontre. Faire en sorte aussi qu’à un moment donné les jeunes puissent se rendre compte que dans le monde il y a des endroits où ce n’est pas seulement de consommer qui permet de bien vivre. Ce sont des endroits où on est d’abord solidaires, ensemble pour faire les choses. »

Le groupe de jeunes voyageurs se retrouve désormais les mercredis pour faire le montage des vidéos réalisées au Pérou. Ils présenteront un film à la rentrée.