Voyage dans le temps à Pont-Croix, au cœur d'un village du Moyen-Age

"Notre but c'est que dès qu'on passe l'entrée, on soit immerger dans le Moyen-Age." En costume d'époque, William, guide du village, dresse le décor. Fini 2023, bienvenue en 1358, au cœur du XIVe siècle, sur la commune de Pont-Croix, dans le Finistère.

"Moi-même je suis en costume pour les visites, ça me permet d'interagir avec les visiteurs", explique William. Tout, de A à Z, ramène à cette époque souvent mal connue. Pendant la visite, William s'occupe aussi de corriger certaines idées reçues que l'on pourrait avoir.

Un cours d'histoire grandeur nature

La visite dure presque une heure. Le temps de déambuler entre le corps de garde, la maison du vannier ou encore l'hostellerie. "Le fait de le vivre et de le découvrir comme ça, c'est vraiment très instructif", estime Michaël, un visiteur. Ce qui lui a beaucoup plu, ce sont les explications du guide.

William, le guide, est en costume d'époque pour la visite © Radio France - Corentin Dévé

Eric est lui aussi très curieux. "On a du mal à s'imaginer ce que nos ancêtres ont pu vivre. Là, les explications sont très fournies, c'est très intéressant, on apprend énormément de choses." Et la taille du village l'a étonné. "On pensait qu'il n'y avait que deux ou trois cabanes, mais pas du tout, c'est un vrai petit village."

Durant la visite, petits et grands sont très attentifs. La petite Alice, 8 ans, pose pas mal de questions. "J'aime tout, je connais beaucoup de choses sur le Moyen-Age que j'ai travaillé à l'école." Avec sa mère, ce sont des habituées des lieux. "On vient depuis plusieurs années pour voir l'évolution du village parce qu'on adore ça. C'est passionnant, et ma fille dévore les paroles des visites tous les ans de la même manière."

Un village en constante évolution

La particularité de ce village, c'est qu'il n'est pas fini. Ou plutôt qu'il continue d'évoluer. "Notre but, c'est d'avoir un chantier un peu constant. D'année en année, on va proposer de nouvelles choses, des nouvelles constructions. Ça permet d'intéresser également ceux qui sont déjà venus", affirme le guide.

La maison du marchand est en cours de construction. La prochaine étape sera la chapelle en pierre, pièce centrale du village. "On aura peut être pas fini ça pour l'année prochaine, on sera peut-être plutôt en début de construction, mais ça va être le lieu central du village, c'est un lieu de culte très important dans les villages de l'époque."

Petits et grands visitent les différents édifices du village médiéval © Radio France - Corentin Dévé

Un plaisir pour les bénévoles

Cette évolution constante est un plaisir aussi pour les bénévoles de l'association, qui passe du temps à la construction et aux recherches historiques. "Ce qui est très intéressant, c'est qu'on expérimente la vie dans ces bâtiments. Si on arrive sur une trentaine ou quarantaine de bâtiments, une fois le village terminé, on pourrait avoir finalement toute une vie qui va s'organiser dans ce village. On pourrait passer des mois entiers à vivre ici."

Car tous sont des passionnés d'histoire, d'archéologie, et surtout de cette période du Moyen-Age. "Il y a un gros travail de recherche, notamment archéologique, à partir des sources. On va s'inspirer pour certains objets de textes, de fouilles archéologiques... Pour ce qui est de la construction, on va travailler avec des archéologues. Puis c'est du savoir faire qui s'acquiert au fil des années. On a débuté ici sans connaissances particulières. On s'améliore d'année en année."

Les visites sont organisées tout l'été, jusqu'au 17 septembre, du mardi au dimanche, et des animations médiévales sont proposées certains week-end. Le programme complet sur le site du village .