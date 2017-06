Voyage dans le temps à Vienne : une vidéo pour découvrir la ville antique

Une société a réalisé pour le compte de la ville de Vienne une vidéo en images de synthèse montrant la cité telle qu’elle était il y a 2000 ans. Pendant 9 minutes 30, vous découvrez la ville à l'époque de sa splendeur gallo-romaine.

C'est à bord d'un bateau sur le Rhône que le voyage dans le temps commence. Après avoir débarqué sur les quais, le visiteur passe par les gigantesques entrepôts où étaient stockées les marchandises qui transitaient par la ville. Puis direction le cirque où se déroulaient des courses de chars et dont la pyramide en son centre est tout ce qui subsiste aujourd'hui.

On prend toute la mesure de l'immensité des lieux. Un forum qui occupait une bonne partie du centre-ville actuel, un théâtre de 13.000 places avec un mur haut de trente mètres, un cirque pouvant accueillir 20.000 spectateurs, « on comprend vraiment pourquoi cette ville était importante », commente Jean-Yves Curtaud, conseiller municipal délégué au Patrimoine et au Tourisme.

Le touriste voyageur dans le temps peut s'étonner de découvrir le forum et le temple d'Auguste et de Livie dotés de colonnades colorées, bleues et rouges. C'est que, comme pour les cathédrales autrefois, les anciens aimaient peindre monuments et statues. Quant au choix des couleurs, il ne peut être garanti « il faudrait avoir des archives en couleur, et elles n’existent pas ».

Un millier de bâtiments modélisés

La réalisation du film en 3D a été confiée à une entreprise locale, Ihmtek, installée à Vienne depuis 5 ans. Son directeur, César Mendoza, est Mexicain et titulaire d'un doctorat en réalité virtuelle. Pour relever le défi viennois, il a fallu quatre mois d'efforts, basés sur les travaux de l'archéologue Benoît Helly, et surtout la belle maquette que l'on peut voir au musée gallo romain de Saint Romain-en-Gal. Une maquette qui date tout de même d’une vingtaine d’années et dont les erreurs ont été corrigées en fonction des nouvelles connaissances dont on dispose aujourd'hui.

Le théâtre tel qu'il est aujourd'hui © Radio France - Jacky Page

Il a fallu modéliser un millier de bâtiments pour restituer en 3D la ville antique. Des lieux emblématiques, forum, théâtre, cirque, ont été modélisés de façon à ce qu’avec des lunettes 3D, une personne puisse se retrouver en immersion au cœur d’un monument, comme si elle y était. L’effet est saisissant. Mais comme on imagine mal doter chaque touriste de lunettes 3D, pour le moment, les visiteurs devront se contenter de voir le film sur les écrans installés au pavillon du tourisme. Il sera également projeté pour les visites de groupes à l’intérieur du temple d’Auguste et de Livie. Une version mettant en scène deux enfants a même été conçue pour les visites scolaires. Jean-Yves Curtaud aimerait bien aussi, pourquoi pas, que la visite 3D soit projetée avant des concerts de Jazz à Vienne au théâtre antique.