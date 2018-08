Météo France prévoyant un week-end estival, profitons-en pour sortir !

Fête médiévale dans la bastide d’Eymet, samedi

Depuis l’été 1992, la bastide d’Eymet héberge chaque année un événement bâti sur la thématique du moyen-âge. Avec le précieux soutien de la Mairie d’Eymet et du Conseil départemental de la Dordogne, l’Office de Tourisme Portes Sud Périgord et son Bureau d’Eymet ont donc décidé de respecter une tradition vieille d’un quart de siècle en vous proposant une grande fête médiévale ! Ce samedi vous attendent des animations pour petits et grands, à vivre en famille. La fauconnerie bien sûr, à observer dans la cour du château : plus que jamais un régal pour les yeux… Un grand campement de routiers est par ailleurs en place avec ses ateliers, ses manœuvres, ses combats et, surtout, ses machines de guerre, avec des démonstrations du trébuchet et des arbalètes. De la musique est également présente avec deux compagnies, sans oublier la présence d’un pas de tir à l’arc, d’un parcours de chevalerie pour les enfants et de nombreux jeux anciens sur plateaux, destinés aux plus jeunes, mais que les grands (très) souvent s’accaparent… Clin d’œil aux temps modernes, dans le cadre de l’opération « Été Actif » du Conseil départemental, ceux qui ne souffrent pas de vertige pourront s’attaquer à la face nord du donjon pour une descente en rappel dont ils se souviendront certainement longtemps ! Enfin, pour terminer cette belle journée médiévale à Eymet, samedi, rendez-vous sur la place centrale à 20h pour un repas à la taverne, élaboré par les membres du Comice Agricole d’Eymet. Un repas animé par les compagnies ayant œuvré dans la bastide durant la journée : musique, rapaces en vol et au poing, jeux interactifs… Ces ripailles se termineront par un spectacle de feu et un bal !

Fête médiévale de Belvès, ce dimanche

Bien vaignez dans la place de Belvès, ce dimanche, et ce sans trouiller. Des festoyances médiévales attendent petits et grands au cœur de la châtellenie aux sept clochers. Dès 10h, les échoppes du marché médiéval prendront vie, avec moult bijoux, vêtements, accessoires de cuir et de fonderie, mais aussi des armes, des jouets, des pâtisseries et autres créations du temps jadis. La place d’armes, elle, donnera son octroi aux artisans ou exposants costumés, livrant leur savoir-faire lors de démonstrations, ou en vous initiant à leurs activités. Gare, manant ! Quelque drôle pourrait vous faire reculer de son passage en raison de son labeur de musicien ou de jongleur. Songez à vous garer sur le haut du pavé car divers cortèges encombreront les rues de la cité. Des troupes, venues de tout le royaume, vous encercleront dès 14h30 et pour l’après-midi, de leur musique et de leurs danses. En soirée, enfin, vous ferez ripaille à 20h pour le banquet médiéval, cerné de saltimbanques, avant le spectacle de feu gratuit, à 22h30, animé par l’ensemble de la caravane des participants. Venez dimanche à pied, à cheval ou sur un âne à la fête médiévale de Belvès ; des parkings vous attendent… Surtout si vous venez à pied.

Finale nationale par équipe d’agility à Excideuil, ce week-end

Sur ce week-end sportif, 400 concurrents de toute la France se retrouvent sur le stade de rugby d’Excideuil pour décrocher le trophée par équipe. Discipline en expansion, l’agility est un sport d’équipe entre un homme et son chien. Toutes les races sont acceptées. Ce week-end-ci, c’est par équipe de 4 que la sélection se fait. Spectacle, solidarité et sportivité sont au rendez-vous ! En marge de cette compétition, qui se déroule de 8h à 18h le samedi comme le dimanche, un Marché des Producteurs de Pays est sur place pour vous proposer une restauration de saison. Des stands dédiés au bien-être animal et à la nutrition de nos amis à 4 pattes sont également sur place. Bien évidemment, cette manifestation canine se fait sur entrée gratuite.

Nuit des étoiles au pont du Garrit, samedi

L’association du Pont du Garrit vous propose samedi soir, en partenariat avec le club d’astronomie « Les Pléiades » (de Lembras), une animation dans le cadre de « La nuit des étoiles ». A partir de 19h30, il vous est possible de pique-niquer dans le pré en aval du pont, afin de profiter du crépuscule. Dès 21h15, au coucher du soleil, le spectacle se met en place avec, par ordre d’entrée en scène à l’ouest, en l’absence de la Lune, Jupiter, et vous observerez en suivant Mars et Saturne, au sud-ouest. Dans l’attente de la nuit tombée, le club « Les Pléiades » vous propose une initiation à la découverte du ciel, avec projection vidéo et maquette du système solaire. Vers 22h30, la voute céleste dévoile alors tous ses joyaux comme les étoiles filantes, les galaxies (dont celle, magnifique, d’Andromède), et autres constellations comme la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Orion, etc. Pour une observation plus fine des beautés du ciel nocturne estival, « Les Pléiades » mettent leurs télescopes et leur expérience à votre disposition, pour vivre une nuit à la fois magique et enrichissante. Des cartes du ciel vous sont également fournies. Prévoyez une petite laine, une couverture, un transat et une lampe de poche, vous pouvez également venir avec votre propre matériel (jumelles, lunette ou télescope), et rendez-vous ce samedi sur le site du Garrit, rive gauche, côté Berbiguières ; garez-vous en revanche rive droite, du côté de Saint-Cyprien.

Les femmes sont à l’honneur à Saint-Georges-de-Montclard, ce week-end

A l’initiative du Comité des fêtes de Saint-Georges-de-Montclard, « Sons d’Histoire » vient jouer, samedi comme dimanche à 18h, « Ecrits de femmes, cris de femmes ». Il s’agit d’un parcours-spectacle composé de saynètes qui permettent de découvrir et de comprendre la vie de Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft ou encore Qiu Jin, des femmes qui ont sû en leur temps braver les préjugés. L’entrée est à 8 euros et la réservation est nécessaire au 06 63 76 40 15. Buvette et sandwichs sur place, musique et danse venant clore la soirée sous la halle de Saint-Georges-de-Montclard.