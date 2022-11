Voyagez dans le temps à bord d'un train à vapeur en gare de Clermont-Ferrand

Et si on visitait un train à vapeur ce week-end ? La mythique locomotive de 1946 est en gare de Clermont jusqu'à dimanche 13 heures. Une exposition de l'association Train à vapeurs d'Auvergne, pour faire découvrir au grand public le patrimoine ferroviaire, et la nécessité de le préserver.

Plusieurs dizaines de curieux en profitent pour visiter la mythique locomotive à vapeur © Radio France - Emma Saulzet C'est un grand train vert foncé, comme une pièce de musée. "Un beau morceau d'histoire, un beau morceau d'acier, de 192 tonnes", décrit Henri Barbier, le président de l'association Trains à vapeur d'Auvergne. La locomotive 141 R 420, de 1946, est en exposition à la gare SNCF de Clermont-Ferrand jusqu'à dimanche, 13 heures. Il n'avait pas été présenté depuis 2016. L'occasion de faire découvrir le patrimoine ferroviaire au grand public, et la nécessité de le préserver. ⓘ Publicité Plusieurs dizaines de personnes sont à quai pour voir ce monument historique de l'extérieur. Mais c'est aussi possible de découvrir l'intérieur ! Direction la cabine du conducteur de la locomotive. "Bienvenue à bord de la 141 R 420 !, s'exclame Quentin. Il est bénévole à l'association, et c'est lui qui fait les visites. Je vous invite à vous installer sur le siège." Ca paraît beaucoup plus costaud que les trains actuels Yannick est venu de Vic-le-Comte, par curiosité. "C'est impressionnant. Il y avait comme un vrai savoir-faire et c'est de la mécanique robuste mais pointilleuse." Pendant ce temps, d'autres curieux attendent leur tour à quai. Quentin se charge de les faire monter à bord. Lydie découvre la locomotive avec ses deux filles. "Ca paraît beaucoup plus costaud que les trains actuels. On ressent des choses quand même, il y a de l'histoire !" Beaucoup s'installent pour la première fois sur le siège d'un chauffeur de locomotive à vapeur... © Radio France - Emma Saulzet Une locomotive qui attire des passionnés... et des nostalgiques. C'est le cas de Jean-Paul, par exemple. "Je l'ai connue en action, à l'époque. Je crois qu'elle a fonctionné jusque dans les années 70. C'est un plaisir de replonger dans une époque qui était peut-être dure, mais qui a laissé des traces." Cette locomotive est souvent méconnue des clermontois, alors qu'ils ont la chance d'avoir ce patrimoine-là dans leur ville. C'est quelque chose qu'on veut valoriser. Henri Barbier, président de l'association Trains à vapeur d'Auvergne Tous les wagons sont ouverts à la visite. Ca sent même la soupe à l'intérieur. © Radio France - Emma Saulzet Ces locomotives, importées des Etats-Unis en 1946, ont servi à la reconstruction de la France après-guerre, selon Henri Barbier. "Notre locomotive a assuré le dernier train commercial régulier dans l'Est de la France." Monument historique Une fierté, donc, pour le président de l'association Trains à vapeur d'Auvergne. "C'est une joie de pouvoir l'exposer aujourd'hui au grand public et surtout de pouvoir l'exposer dans le cadre de la candidature de Clermont à la Capitale Européenne de la Culture en 2028. Cette locomotive est souvent méconnue des clermontois, alors qu'ils ont la chance d'avoir ce patrimoine-là dans leur ville. C'est quelque chose qu'on veut valoriser" Deux autres trains sont exposés à la gare de Clermont, dont le X 2403, de 1951. © Radio France - Emma Saulzet La locomotive à vapeur de 1946 doit passer en révision pour être toujours bien conservée. C'est en tout cas ce qu'espère l'association Trains à vapeur d'Auvergne. Elle a besoin de 200 000 euros pour financer les travaux de ce train classé monument historique. Si vous êtes intéressés par la visite, le train est en gare jusqu'à dimanche 13 heures. Deux autres trains, de l'association du Chemin de fer de la Haute-Auvergne, sont également exposés. Rendez-vous sur la voie I. Visite libre et gratuite.