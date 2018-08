Châteauroux, France

L'aérodrome de Châteauroux-Villers, à Saint-Maur dans l'Indre, accueille jusqu'à jeudi une quarantaine de pilotes venus de la France entière pour les Championnats de France de voltige aérienne. La compétition est organisée par la Fédération Française d'Aéronautique. Les vols reprennent ce mercredi matin à 9h30, les prix seront remis jeudi à 18h30.

Un cube matérialisé au sol

Les avions biplaces, montent et descendent. La règle est de garder une distance minimum de 300 m entre l'avion et le sol. Les figures s'effectuent dans un cube d'1 km3 matérialisé au sol. Justine, 26 ans évolue dans la catégorie espoirs, elle nous décrit sa figure préférée : la vrille. "On coupe les gaz, on lève un peu le nez de l'avion, on attend qu'il décroche et après on tourne en spirale".

Justine, 26 ans, originaire de la région Normandie. © Radio France - Jonathan Landais

"On coupe les gaz et on laisse l'avion décrocher" Copier

Sur la quarantaine de compétiteurs, un quart sont des femmes. Dans la vie, Justine est sage-femme. La voltige, c'est sa passion. Elle vient de la région Normandie. "Quand j'étais petite ça me faisait rêver, c'est la concrétisation d'un rêve".

Une piste en herbe au milieu des champs

Cela fait maintenant plusieurs années que la compétition se tient sur l'aérodrome de Châteauroux-Villers, le site est central : personne autour pour se plaindre du bruit, la piste est située au milieu des champs. "C'est une piste en herbe, qui ressemble à un champ, bien tondu, bien droit", explique Emmanuel Foulon, directeur de la compétition."Comme les pilotes viennent de la France entière, c'est un terrain qui est central et puis on est très bien accueillis par l'aérodrome local".

Une piste en herbe, au milieu des champs. © Radio France - Jonathan Landais

"C'est comme du patinage artistique, avec des acrobaties très codées" Copier

Seul petit bémol cette année : la météo, pas vraiment au rendez-vous entre nuages (lundi) et orages (mardi soir), certains épreuves ont dû être annulées. La compétition servait un peu de répétition générale cette année. L'été prochain, en août 2019, l'aéroport de Châteauroux-Déols accueillera cette fois les championnats du monde de voltige aérienne, comme cela avait déjà été le cas en 2015.