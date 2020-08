30 nouvelles espèces marines ont été identifiées dans la réserve marine des îles Galapagos, au large de l'Equateur. Sur le web aussi, la programmation estivale du Rocher de Palmer continue toute la semaine à Cenon. Et un compte Instagram à suivre, celui d'un amoureux du Bassin d'Arcachon.

Vu sur le web : 30 nouvelles espèces marines aux Galapagos et des idées de sorties au Rocher de Palmer

On a plutôt l’habitude d’entendre parler d’espèces en voie de disparition ou même d’extinction, mais pour une fois c’est le contraire, un nouveau témoignage de la biodiversité exceptionnelle des îles Galapagos, qui appartiennent à l’Equateur. Dans cet espace protégé des scientifiques ont découvert et identifié 30 nouvelles espèces marines, parmi lesquelles de nouvelles langoustes, du corail inconnu, une étoile de mer jamais répertoriée et 11 espèces d’éponges dont l’existence nous échappait.

Les vacances sont peut-être terminées pour vous, mais l'été continue, et la programmation ensoleillée du Rocher de Palmer également. Cette salle de spectacle située à Cenon clôture en beauté sa programmation estivale cette semaine, avec notamment ce mardi 25 août une sieste musicale sur transats, en extérieur, du cinéma jeune public cet après-midi et ce soir la projection d’un long métrage d’animation français qui a obtenu de nombreux prix, « J’ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin.

Enfin voici un compte Instagram à suivre, celui d’un artiste qui vit sur le Bassin d’Arcachon : il s’appelle Philippe Lallemant, il est peintre, photographe, et publie des images de ses belles aquarelles, et des clichés de scènes de vies, de paysages, d’animaux, de détails captés sur le Bassin.