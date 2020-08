Vu sur le web : belle réédition d'un live de Gainsbourg, un abribus anti Covid et une expo insolite à Bordeaux

Le tournant de la fin des années 1970 et du début des années 1980 est une période charnière pour Serge Gainsbourg. Après une phase délicate et quelques échecs, il frappe fort avec son album reggae, enregistré en Jamaïque. "Aux armes, etc.", est un petit bijou, qui rencontrera un grand succès mais aussi la polémique avec cette version de l'hymne français qui lui vaudra des démêlés avec des militaires. Cette publicité non désirée lui attirera un public plus jeune, présent au théâtre du Palace à Paris en décembre 1979 pour un concert fabuleux avec la troupe de Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, batteur et bassiste jamaïcains de légende. L'enregistrement de ce concert a été remasterisé, remanié et réédité en 2006. Il l'est à nouveau en 2020, avec deux inédits et des disques de couleur. Sortie prévue le 11 septembre.

La pandémie modifie en profondeur nos comportements et impose une évolution dans notre façon de vivre. La Corée du Sud est en pointe dans cette adaptation au Coronavirus, notamment avec la mise en place récente d'abribus nouvelle génération. A Seoul, une dizaine d'entre eux ont été installés dans un quartier de la ville, à des endroits très fréquentés. Ils sont équipés de caméras thermiques et de lampes à ultraviolet pour éliminer plus de 96% des particules du virus Covid 19. Ils comptent aussi une caméra thermique à l’entrée qui n’ouvre pas les portes si la température corporelle est supérieure à 37,5°. Ces abribus intelligents, qui coûtent 84 000 euros l’unité sont équipés de la wifi gratuite, d’écrans qui indiquent les horaires des bus, de la climatisation, de système de détection du feu et des anomalies sonores, pour prévenir toute agression ;

C'est une exposition pour le moins étonnante. Elle met en scène le fameux « sourire du plombier », qui désigne le haut de la raie des fesses que l’on voit chez certains artisans quand il se penchent en avant. Cela arrive quand le slip et le pantalon ne sont pas bien ajustés. Cette expo s’appelle « Adventice », et vous pouvez la voir jusqu’au 4 septembre sur des panneaux JC Decaux installés rive droite à Bordeaux en bas des allées Serr. Proposée par le collectif Kloudbox cette exposition vise à surprendre et détourner l’espace urbain.