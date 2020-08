Vu sur le web : comment faire aimer le patrimoine aux enfants et des podcasts sur les mystères de nos régions

Pendant les vacances ou les week-ends, difficile parfois de concilier les envies des parents et celles des enfants. Il est par exemple compliqué d'intéresser nos bambins aux églises, châteaux et autres musées. Gironde Tourisme a décidé qu'il pouvait en être autrement, et a mis en place "les pistes de Robin", une manière ludique de découvrir le patrimoine grâce à des énigmes et des jeux de piste.

Le long des remparts de Monségur © Radio France - Marie-Corine Cailleteau

Sorcière, dragon, arbre maudit, voici quelques-unes des curiosités dont vous entendrez parler dans "Mystères d'ici", une série de podcasts qui revient sur les contes et légendes de nos régions. Des mythes locaux qui ont toujours une base de vérité.

La blogueuse Anne Lataillade, habituée des studios de France Bleu Gironde, a concocté un post de blog aux petits oignons pour profiter des atouts culinaires de Bordeaux. C'est une longue liste de suggestions dans laquelle vous pouvez puiser sans modération.