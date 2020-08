Vu sur le web : des blogueurs reconnus invitent au voyage dans notre région et un masque refroidissant

Elisa a décidé de se consacrer entièrement au voyage en 2013 après avoir remporté le concours "Best Job in the world" en Australie.

Elisa et Max, ce sont les Bestjobers. C'est le nom de leur blog et un clin d’œil au concours qu'ils ont remporté en 2013 : celui de Best job in the world, ou meilleur boulot du monde, organisé par le ministère du tourisme australien pour promouvoir l'île-continent. Arrivés premiers devant 330 000 candidats, les deux français ont gagné des vacances de rêve, avec cependant l'obligation de tenir un blog et de tester l'offre touristique locale. C'était tout ce qu'il leur fallait pour plaquer leur vie parisienne et se lancer dans le voyage comme mode de vie et occupation professionnelle, ce qu'ils font en photos, en vidéos, en récits écrits, sur les réseaux sociaux, leur blog ou encore avec un livre qu'ils ont consacré à l'Australie.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, Elisa et Max misent sur #CetEteJeVisiteLaFrance et notamment la Nouvelle-Aquitaine, qu'ils mettent en avant dans une vidéo.

2020 restera comme l'année du Coronavirus, et de tout ce qui va avec, comme le masque, que la plupart d'entre nous n'avait jamais porté auparavant. Nous y sommes désormais tous assujettis, avec ses inconvénients : il tient chaud, gêne la respiration, rend parfois les propos inaudibles, tire sur les oreilles en cas de port prolongé... Si les entreprises pharmaceutiques mettent les bouchées doubles pour trouver un vaccin, les start-ups de la high tech ne sont pas en reste, et cherchent des solution pour agrémenter notre quotidien. C'est le cas d'Artech, qui a lancé une campagne de financement participatif pour développer un masque haut de gamme, qui filtre la pollution, le coronavirus, ne fait mal ni aux oreilles ni au nez, est refroidissant pour pouvoir être porté pendant plusieurs heures, ne gêne pas le port des lunettes ni n'étouffe la voix, le tout démontable et lavable. C'est le masque ultime, qui devrait être disponible à partir de novembre pour une cinquantaine d'euros, un peu moins si vous participez à la campagne de financement participatif qui cartonne en ce moment, et qui se poursuit jusqu'en septembre.