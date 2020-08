Vu sur le web : la Gironde vue de l'espace, bonnes nouvelles des manchots empereurs et une réédition de Prince

L'album Sign'O'The Times de Prince fait l'objet d'une réédition super deluxe, les manchots empereurs sont plus nombreux que ce que l'on pensait en Antarctique, et la Gironde vue de l'espace s'expose sur les grilles du jardin public avec des clichés de l'astronaute Thomas Pesquet.

En plus d'être l'un des rares français a être sorti de l'atmosphère terrestre, Thomas Pesquet est un excellent communiquant. Il l'a prouvé lors de son séjour sur la station spatiale internationale, avec ses photos de la terre vue du ciel et ses tweets amusants, étonnants. Une partie des photos qu'il a prises de la Gironde et de Bordeaux sont exposées sur les grilles du jardin public jusqu'au 6 septembre. On attend avec impatience les photos qu'il partagera avec nous lors de sa prochaine mission, prévue pour 2021 avec Space X.

Les animaux souffrent du changement climatique, et nous sommes habitués aux mauvaises nouvelles qui annoncent de nouvelles espèces en voie de disparition ou d'extinction. Mais il y a parfois de bonnes surprises, comme celle qui vient d'être annoncée par l'agence spatiale européenne. Grâce à des photos satellites, il est établi que les manchots empereurs sont plus nombreux que ce que l'on pensait.

Enfin c'est une nouvelle qui fait frémir les très nombreux aficionados de Prince, le génial musicien, compositeur, chanteur et producteur américain. Une réédition de haut vol de l'album Sign'O'The Times va sortir fin septembre, avec 45 inédits... Une version 8 CD sera proposée à 150€ et une version 13 vinyles à 300€.