Vu sur le web : le chef Gordon Ramsay s'amuse sur TikTok, un entraîneur de foot qui met ses joueurs à l'amende

C'est une star anglo-saxonne de la cuisine, l'équivalent de Philippe Etchebest pour nous : Gordon Ramsay anime pour la télévision britannique la version originale de l'émission Cauchemar en cuisine. Grand chef mutli étoilé au guide Michelin, il tient notamment le Pressoir d'argent, le restaurant du Grand Hôtel à Bordeaux. Gordon Ramsay rencontre beaucoup de succès sur le réseau social TikTok, où il compte 9 millions d'abonnés. On peut y voir des vidéos sur lesquelles il se met en scène avec des cuisiniers trouvés sur internet, et dans lesquelles il critique avec son humour très british des recettes qui n'ont pas toujours l'air fameuses.

A voir sur internet, de l'humour anglais mais dans le foot cette fois, avec cet entraîneur d'un petit club qui s'est équipé d'un terminal de carte bleues pour faire payer des amendes à ses joueurs en retard. Lassé d'accorder des délais de paiement, il a trouvé la parade pour contrer ceux qui n'avaient pas l'argent sur eux.

Enfin le groupe Facebook Agenda culturel Bordeaux et alentours est une mine d'information pour tous types d'événements locaux. Ce groupe public vous renseigne sur des ateliers de danse, des projections cinéma en plein air, des apéros gourmands, des cours de cuisine, des expositions photos ou encore des concerts. Ce qui fait le plus de ce groupe par rapport à d’autres, c’est qu’il est très bien alimenté, par de nombreux contributeurs et vous retrouvez facilement plus d’une dizaine de bons plans partagés chaque jour.