Vu sur le web : le groupe ABBA annonce (encore) son retour, et un yacht gonflable pour flamber cet été

C’est une annonce qui va réjouir les très nombreux fans du groupe de pop ABBA : l’un de ses membres fondateurs vient de confirmer la sortie de 5 nouveaux titres pour l’an prochain. Le hic, c’est que cela fait deux ans que l’on attend des chansons inédites qu’ils nous ont annoncé. D’abord deux titres devaient être publiés en 2019, ce qui a été repoussé à 2020 puis, confinement oblige, à 2021. Près de 40 ans après la séparation du groupe, Agnetha, Anni-Fried, Benny et Björn auront-ils toujours autant le sens de la mélodie et des refrains entêtants ? On le saura peut-être, si les nouvelles chansons sortent bien un jour…

On s’est tout un jour prélassé sur des objets flottants gonflables : matelas, bouée, bateau ou fauteuil. Ce sont des classiques de la plage et de la piscine. Mais ce que propose la société Sun Pleasure Inflatable, c’est le niveau du dessus, un véritable petit yacht, sur lequel on peut tenir à 6 personnes, et accessoirement frimer un peu. Pour en faire l’acquisition, il vous faudra débourser 300€ et faites bien attention, le gonfleur n’est pas fourni !