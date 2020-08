Vu sur le web : le passé de Bordeaux à l’honneur, un piano de luxe en Lego et le nouveau Lana del Rey

La chanteuse américaine Lana del Rey vient de mettre en ligne un premier extrait de son recueil de poésie. La firme Lego sort un collector, un véritable piano à queue de luxe en format réduit. Et un groupe Facebook partage des images et des anecdotes du Bordeaux d’antan.

« Bordeaux, je me souviens » est un groupe Facebook de passionnés de la capitale girondine et de curieux d’histoire locale. Certains partagent de vieilles photos, d’autres racontent des anecdotes, ou leurs souvenirs. C’est aussi une page sur laquelle vous pouvez poser vos questions sur le patois local ou la gastronomie du pays. Une mine d’information.

Les membres du groupe partagent notamment de vieilles images de la ville. - Capture d'écran groupe Facebook "Bordeaux, je me souviens"

Le « Grand Piano » est presque une œuvre d’art. C’est la dernière création de la société danoise Lego, composée de 3662 pièces qui permettent d’assembler un petit piano à queue, format réduit, mais avec 25 touches et un mécanisme automatique. Ses capacités mélodiques sont évidemment réduites, mais il peut être mis en relation avec une application et jouer tout seul pour vous. Un Lego collector à 349€ et qui sort le 1er août.

Critiquée par certains en début de carrière pour sa "voix de canard", Lana del Rey a fait son bonhomme de chemin et ses détracteurs ont été laissés sur le bord de la route. La chanteuse originaire de New York va sortir dans quelques semaines un recueil de poèmes, qui sera aussi disponible en version audio, sur CD et vinyle. Elle vient de mettre en ligne un premier extrait, « LA who I am to you ».