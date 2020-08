Vu sur le web : les 50 ans du stylo BIC 4 couleurs et un camping en pleine nature dans l’univers Miyazaki

A cinquante ans tout juste, le stylo BIC 4 couleurs est dans la fleur de l’âge : 200 000 unités sont fabriquées chaque jour, et il s’en vend de plus en plus chaque année. Depuis une dizaine d’années, ce best seller s’est même diversifié, s’offrant de nouveaux design et des couleurs plus originales. Il fait maintenant le bonheur des collectionneurs. Un reportage vous mène à Montévrain, en Seine-et-Marne, dans l’usine de fabrication de cette invention française qui fait toujours recette et a su se renouveler.

Le réalisateur japonais Hayao Miyazaki est non seulement un grand maître du cinéma d’animation, mais c’est aussi un précurseur, qui a mis la protection de l’environnement au cœur de ses films depuis plusieurs décennies. L’univers du créateur de princesse Mononoke a inspiré une société danoise qui va créer en 2021 un camping dans la vallée japonaise de l’Ugo. L’idée est de rendre hommage à ce chef d’œuvre sorti en 1997, de mettre en avant le patrimoine naturel du pays du soleil levant et de promouvoir un tourisme durable qui limite l’impact sur l’environnement.