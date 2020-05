Au menu de votre tour du web : du cinéma avec le hashtag #oniratousaucinéma, des jeux avec les Ateliers de Bacchus et les concerts confinés "France Bleu Nouvelle Scène Aquitaine Live" se préparent du 4 au 8 mai sur Facebook. Pas mal, non ?

Vu sur le web : les acteurs et actrices vous racontent leur cinéma !

#Oniratousaucinéma

Alors que la France est confinée, les professionnels du cinéma se mobilisent pour faire vivre leur art. La Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) s'est ainsi associée au site spécialisé Allociné pour donner la parole aux actrices et acteurs confinés. Depuis le début du confinement, Alain Chabat, Christophe Lambert ou encore Emmanuelle Devos ont joué le jeu, racontant leurs souvenirs de spectateur, leur passion pour le 7ème art.

Sandrine Kiberlain s'est aussi prêtée à l'exercice dans une vidéo à voir sur le site Internet Allociné mais également sur leur compte Twitter.

Les Ateliers de Bacchus s'amusent... et nous avec !

L'équipe de passionnés des Ateliers de Bacchus n'a rien perdu de son inventivité et de sa créativité. Ces spécialistes en animations sur mesure autour du vin proposent quotidiennement des jeux, quiz, rébus sur leur compte Instagram. L'occasion pour eux (et pour leurs abonnés) de partager encore leur passion pour le vin et tout ce qui l'entoure. Cerise sur le gâteau : ils mettent en jeu de très beaux cadeaux. Avis aux amateurs !

France Bleu soutient les artistes aquitains

Tout au long de l'année, France Bleu soutient les artistes nationaux et régionaux. En cette période de confinement, votre radio poursuit sa démarche et vous propose une série de concerts confinés avec les artistes aquitains.

Rendez-vous tous les soirs dès 20h05 sur la page Facebook de votre France Bleu (Gironde, Béarn, Périgord, Gascogne et Pays Basque). Pendant une demi-heure, les artistes de notre région vous préparent des concerts depuis chez eux. Ils répondront aussi à vos questions en direct. N'hésitez pas à les poster en commentaires le jour du live.

A chaque soir son concert confiné : France Bleu Nouvelle Scène Aquitaine Live !

Lundi 4 mai : Tom Frager

Mardi 5 mai : Tidy Mess

Mercredi 6 mai : Little Dood

Jeudi 7 mai : Granny Smith

Vendredi 8 mai : Tibz